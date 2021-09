Splitski kantautor Dean Dvornik vratio se 2019. u Ameriku, gdje radi kao vozač kamiona, a zbog pandemije korona virusa je ondje i ostao. Ipak, to ne znači da je glazba pala u drugi plan. I dalje stvara pa je tako ovo ljeto javnost upoznao s pjesmom 'Linčina'.

Dean i njegov pokojni brat Dino ostavili su neizbrisiv trag po pitanju funka, a sve je počelo kad su prvi put čuli 'In the Summertime' grupe Mungo Jerry.

Prisjetio se da su roditelji Boris Dvornik i Diana njega i brata uvijek podržavali u glazbi.

- Nije im bilo lako satima slušati zvuk bas gitare, to je bila tortura koju su stoički podnosili, a da ne spominjem probe koje su trajale mjesecima kad smo snimali ploču 'Kineski zid'. Tad smo imali i puhače, a kredit ide i susjedima, pa i stanarima u susjednim zgradama. Nadam se da su poslije bili ponosni na nas - ispričao je Dean za tportal.hr.

Prošla godina bila teška za sve glazbenike, kako u Hrvatskoj, tako i u Americi, a Dean ističe kako ga nije sram to što radi kao vozač kamiona:

- U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu. Glazbu stvaram u slobodno vrijeme jer i tamo imam studio sličan ovom u Splitu - poručio je za spomenuti portal.