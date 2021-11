- Fit Kidom se bavim godinu dana, a prije sam trenirala šest mjeseci gimnastiku, rekla nam je devetogodišnja Deborah Opačak, koja je prošlu nedjelju oduševila žiri i publiku izvodeći koreografiju prepunu zahtjevnih akrobatskih elemenata u 'Supertalentu'.

Dolazi iz sportske obitelji, tata Tadija je bio poznati maratonac, mama Monika je uvijek trčala tik do njega, a ljubav prema sportu su prenijeli na svoje petero djece.

- Mama i tata su me naučili da budem skromna i poštena. Tata mi jako nedostaje i često mislim na njega dok treniram - izjavila je mala Deborah prije izlaska na pozornicu.

Njezin otac, Tadija Opačak, nakon teške bolesti preminuo je prošle godine. On je bio poznati brodski humanitarac i maratonac koji je pobijedio ovisnost i prerastao u neviđenu sportsku veličinu.

Dobio je i nagradu Ponos Hrvatske koju je u njegovo ime preuzela je njegova supruga Monika. Tek godina i pol treninga je bila dovoljna da Deborah prošle godine uzme titulu europske prvakinja u Fit Kidu.

Nakon škole dođem doma pisati domaću zadaću pa žurim na trening. On traje dva do tri sata, četiri puta tjedno - priča nam prvakinja. Nastup u “Supertalentu” bio je rođendanski poklon starije sestre.

- Stalno sam navaljivala da se želim prijaviti, za deveti rođendan seka me pitala ‘želim li to i dalje’ i stigla me prijaviti u zadnji čas - rekla je Deborah i istaknula kako se nije nadala prolazu:

- U početku sam se bojala, ali kad sam počela plesati, strah je nestao. Kad je muzika stala, opet sam se uplašila.

Kaže kako je žiri prema njoj bio okej, a pohvale je dobila i iz svog razreda.

- Najzahtjevniji su mi neki elementi koji traže puno snage - rekla nam je Deborah. Članovi žirija bili su impresionirani njezinim talentom. Mama Monika kaže kako je nakon Deborina nastupa svima pažnja pobjegla na život njezina pokojnog muža i na to kako će ona sama odgajati petero djece.

- Rijetko tko je spomenuo da je ona europska prvakinja - priča nam Monika te da je organizacija najvažnija u obitelji sportaša.

- Suprug bi bio jako ponosan. Oduvijek mu je bilo važno da djeca budu u sportu, svaki uspjeh ga je iznimno radovao - prisjetila se Monika.