Sam Asghari (27) trenutno je zaručen sa Pop- princezom Britney Spears (40), a svoju glumačku karijeru je započeo 2016 godine. Osobni trener je poznat po svojoj nevjerojatno mišićavoj figuri s kojom se hvali na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ove subote Asghari je na svom Instagramu objavio novu fotku kako pozira ispred ogledala gdje pokazuje isklesane mišiće gornjeg dijela tijela s jednostavnim opisom uz objavu ''Spreman za Magic Mike 3".

Krajem prošle godine otkriveno je da je Asghari bio na audiciji za ulogu u seriji Sex and the City 'And Just Like That'. Ambiciozni glumac navodno se okušao u ulozi fizioterapeuta Carrie Bradshaw, tijekom procesa kastinga. Naposljetku je potvrđeno da je njegovu ulogu dobio Ryan Cooper (35).

Asghari je podijelio poruku na svom Instagram Storyju kako bi izrazio svoje razočaranje zbog propuštene prilike, iako je napisao: 'Svaka čast tipu koji ju je dobio! To je stvarno pre dobra uloga.'

Sam Cooper nedavno je izjavio za Page Six da iako je u početku bio uzrujan što je Asghari dobio publicitet zbog čestitke koju mu je uputio odlučio se pomiriti sa situacijom pa mu je poslao poruku da mu zahvali na ohrabrenju vezi nove uloge.

- Pisao sam mu i rekao: "Svaka čast, podijeli pobjede, podijeli neuspjehe. Takav je život, svi smo mi ljudska bića - rekao je Cooper.

Sam Asghari se nastavio pojavljivati u manjim ulogama u programima kao što su Hacks i NCIS, a nedavno je sudjelovao u tri epizode Showtime serije Black Monday. Osobni trener bi se trebao pojaviti u nadolazećem akcijskom filmu Hot Seat, u kojem će glumiti i Mel Gibson (66).