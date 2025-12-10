Bivši krim-inspektor, a danas predani glazbenik i partner pjevačice Danijele Martinović, objavio je novi singl 'Ne mogu sam'. Osim o glazbenom novitetu, govorio nam je o nadolazećim blagdanima
JOSIP PLAVIĆ ZA 24SATA PLUS+
Dečko Danijele Martinović: Ona izvrsno kuha, a ja perem suđe
Kako nam se približavaju blagdani, vrijeme kad domovi mirišu na kolače, a srca malo jače zakucaju, često se vraćamo bliskosti i onim malim ritualima koji čine život toplijim. Upravo takvu emociju, gotovo opipljivu i ranjivo ljudsku, donosi nova pjesma 'Ne mogu sam' benda Izvan Zakona. Inspiraciju za pjesmu Josip Plavić, bivši krim inspektor, a danas predani glazbenik i partner pjevačice Danijele Martinović, pronašao je u susretu s poznanikom Mladenom, čija je supruga tad bila na liječenju. Jedno obično 'kako si?' na ulici pretvorilo se u priču dovoljno snažnu da u Josipu probudi kreativni plamen.
