Dečko joj je preko noći nestao, a kći je spašavala od ovisnosti

Olivia Newton-John (68) u svibnju prošle godine otkrila da joj se vratio karcinom, od kojeg je bolovala i 25 godina ranije. Rekla je da je rak metastazirao i proširio joj se na dio kralježnice. Iako se na nekoliko mjeseci povukla radi terapije, glazbenica i glumica već je krajem godine rekla da se osjeća sjajno.

Priznala je da joj marihuana pomaže da ne osjeti bol, pa je bila spremna i odraditi nekoliko koncerta. Kao što je i obećala kada je prvi put oboljela, Newton-John se posvetila dobrotvornom radu. Osim što pomaže organizacijama koje se brinu o ženama oboljelima od raka, s kolegom Kevinom Costnerom 3. veljače će nastupati na festivalu Thomas Fire Benefit kojem je cilj prikupiti sredstva za pomoć žrtvama požara u Kaliforniji.

Zvijezda kultnog 'Briljantina' u prvim je danima siječnja također otkrila je da jedva čeka postati baka jer njena kći Chloe Lattanzi planira s dečkom James Driskellom imati dijete.

Iako su ju kroz život pratile razne nedaće, pjevačica i glumica Olivia Newton-John i u 69. godini života djeluje mladoliko. Za njezin izgled zaslužan je asketski život uz mnogo fizičkih aktivnosti i pažljivo biranu prehranu, čemu se posvetila nakon prve borbe s rakom.

Ostavila sve zbog karijere

Olivia Newton John odrasla je kao najmlađe dijete uz dvoje braće. Rođena je 26. rujna 1948.. Otac je bio Velšanin, vrlo nadareni operni pjevač, koji je u 2. svjetskom ratu bio oficir MI5. Kasnije je radio kao profesor pjevanja u muškoj gimnaziji u Cambridgu, a zatim kao profesor na King’s Collegeu. Majka je imala njemačke korijene i bila je pisac i fotograf. Kad je Olivia imala šest godina, obitelj se preselila u Australiju jer je otac dobio posao dekana na glazbenoj akademiji.

U Australiji obitelj nije dugo ostala na okupu. Roditelji su se razveli pet godina kasnije. No, Olivia je od oca naslijedila talent za pjevanje i već u tinejdžerskoj dobi osnovala je ženski bend 'Soul Four'. S 15 godina pobijedila je u TV natjecanju mladih talenata, a s prvom nagradom osvojila je put u Englesku. Avionsku kartu iskoristila je da bi se vratila majci u London i odlučila da će postati pjevačica, ostavljajući za sobom vezu s Ianom Thurpom, danas poznatim australskim TV voditeljem. Napustila je i redovito školovanje na University High School 1964. u dobi od 16, da bi život podredila glazbenoj karijeri.

Prvi angažman u Engleskoj dobila je na filmu. Nakon manje uloge s Patom Carrollom, počela je s njim nastupati u duetu i putovati Europom. A onda je s 20 godina, nakon prvog singla 'Till you say you'll be mine', upoznala i zaljubila se u gitaristu Brucea Welcha koji je u to vrijeme bio u braku. On je svirao s glazbenim zvijezdama 'The Shadows' i Cliffom Richardom, Nastavili su suradnju, a u međuvremenu su se i zaručili.

Welch i producent John Farrar iz 'The Shadowsa', producirali su joj i prvi solo album ‘If Not For You’ iz 1971., s kojim je postigla prvi veći uspjeh i u Engleskoj, i u Americi. Usponu u karijeri pridonijelo je i pojavljivanje u televizijskom showu Cliffa Richarda u kojem je redovito nastupala sa svojim zaručnikom.

'Briljantin' ju je lansirao među zvijezde

A onda joj se 1972. život počeo mijenjati. Prekinula je četverogodišnje zaruke s Welchom ali je nastavila suradnju s John Farrarom na novom albumu ‘Let Me Be There’ s kojim je prvi put osvojila Grammy kao najbolja country pjevačica. Već 1974. s albumom ‘If You Love Me, Let Me Know’, osvojila je prvo mjesto na top-listi u Americi.

Dobila je još jednog Grammyja, a ploča je proglašena albumom godine. Iste te 1974., tijekom odmora u Francuskoj upoznala je biznismena Leea Kramera i zaljubila se u njega. Prohodali su, a kako se veza produbila, s vremenom je on postao i njezin glazbeni menadžer. Iste godine predstavljala je Veliku Britaniju na Eurosongu. Pobijedila je švedska grupa ABBA s pjesmo 'Waterloo', a Olivijina pjesma 'Long Live Love' bila je četvrta.

Kramer i Olivia preselili su 1975. godine u Ameriku i nastanili se u Malibuu nedaleko Los Angelesa. Dvije godine čekala je svoju priliku, a ona se ukazala 1978. godine kad su joj ponudili ulogu u mjuziklu 'Briljantin' uz Johna Travoltu. Film je bio apsolutni svjetski hit. U vrijeme disco-groznice, uz pjesmu 'You're the One That I Want' ' Barrya Gibba iz 'Bee Geesa' plesao je cijeli svijet, a pjesma je postala apsolutni broj 1 na svim top-ljestvicama i najuspješniji glazbeni broj u povijesti kinematografije.

Osim toga, filmska uloga Sandy, donijela je Oliviji Newton John titulu sex-simbola. I ne samo to. Iduće godine kraljica Elizabeta II odlikovala ju je Ordenom časti za njezin doprinos zabavnoj industriji, a dobila je i zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu.

Već idući film 'Xanadu' u kojem je 1980. glumila uz Gene Kellya, nije ni približno bio tako uspješan, no istoimena pjesma koju je snimila s bendom 'Electric Light Orchestra' prodao se odlično. Ako već nije uspjela poslovno, film joj je donio sreću u ljubavi. Na setu je upoznala 11 godina mlađeg Matta Lattanzija. Bio je plesač i to mu je bio filmski debi, ali je 22-godišnjak osvojio srce glavne glumice.

Smrt oca i prva dijagnoza

Hodali su četiri godina prije no što su se vjenčali. Sve je slutilo da je konačno našla pravog. Upotpunjavali su se i privatno i poslovno. Samo godinu dana kasnije ona je objavila novi album 'Phisycal' s kojim je postigla najveći komercijalni i glazbeni uspjeh. Istoimena erotizirana pjesma danas je disco ever-green koji je čak bio zabranjen na mnogim radio-stanicama zbog, kako su rekli, sugestivnih stihova. U svim spotovima koje je snimila za pjesme s tog albuma, barem nakratko pojavio se i Lattanzi pokazujući svoje besprijekorno tijelo. Ljepuškastom i mlađahnom Talijanu po ocu i Poljaku po majci, rođenom u Portlandu, veza s Oliviom Newton John pomogla je u karijeri. Berem u početku. A onda su se 1984. godine vjenčali i dvije godine kasnije, 17. siječnja 1986.

Olivia Newton John i njena kći Chloe

Olivia je rodila kćerkicu Chloe Rose Lattanzi. Bila je to na prekretnica u njezinom životu. I dalje je snimala albume i pjevala, ali ju je okupiralo majčinstvo. Za razliku od nje, Matt je bio mnogo ležerniji po pitanju roditeljstva i obiteljskog života. I dalje je pokušavao postati slavni plesač, no njegova karijera neumitno se bližila kraju. Konačno 1992. godine zaposlio se kao građevinski radnik. Ni Olivia tih godina nije bila bolje sreće. Te godine liječnici su joj dijagnosticirali rak dojke i to gotovo u isto vrijeme kad joj je otac umro od raka jetara.

- Preporučujem ženama da slušaju svoj instinkt. Mene su liječnici uvjeravali da mi nije ništa, ali sam ih zamolila da naprave detaljnije pretrage. Tek nakon biopsije zaključili su da je ipak riječ o karcinomu - prisjetila se nedavno Olivia dijagnoze.

Željela je bolest sakriti čak i od obitelji, ali su novine ubrzo otkrile da je u bolnici i da je operirana. Dovedena pred zid, odlučila se sve ispričati u javnosti i od tog trenutka posvetila se predano borbi protiv ove karcinoma dojke, a u Australiji je financirala i izgradnju posebnog odjela za oporavak oboljelih žena.

- Bila sam u depresiji i nisam znala kako ću se nositi s bolešću, no kad sam o njoj javno progovorila, bilo je to za mene potpuno olakšanje - rekla je pjevačica i glumica. Nakon mastektomije, kirurzi su joj rekonstruirali dojku, a opaka bolest nagnala ju je na veće životne promjene.

Problemi s Chloe

Preselila se s Mattom i kćeri iz Kalifornije na obiteljski ranč u Australiji zbog oporavka, no tamo su ju dočekali novi problemi. Budući da već nekoliko godina nije imala uspjeha s albumima, niti je imala namjeru još neko vrijeme raditi, proglasila je vlastiti bankrot. I brak s Lattanzijem zapao je u veliku krizu. Umjesto da joj pruži podršku, Matt joj je dodatno otežao situaciju preljubom.

Sve to nagnalo ju je da 1993. godine podnese zahtjev za razvodom koji je sudski okončan 1995. godine. Osim Olivie, patila je i njezina kćer. Najprije zbog majčine bolesti, a zatim i zbog razvoda o kojem su pisale sve novine, tinejdžerka Chloe oboljela je od anoreksije.

- Ne, ovaj poremećaj nema veze s hranom i prehranom. On je posljedica psihičkih šokova koje je moja kćer doživjela u najosjetljivijim godinama. Nije lako biti dijete slavnih roditelja. Stoga sam se nakon svih gubitaka, morala posvetiti njezinoj bolesti i ozdravljenju. Obilazila sam s njom klinike i liječnike i pomogla joj da ojača i fizički i psihički. Jedino što je Chloe trebala u tom trenutku bila je moja ljubav i pažnja - ispričala je nakon svega Olivia.

Novu šansu za emotivnu sreću glumica i pjevačica pronašla je sredinom 90-ih u devet godina mlađem Patricku McDermottu.

Upoznala ga je na snimanju reklame nedugo nakon sudskog razvoda od prvog supruga. McDermott, po zanimanju kamerman i majstor rasvjete, slično kao i Olivia, od prve supruge, glumice Yvette Nipar razveo se 1992. godine. No, njihova veza nije bila previše postojana. Par se držao podalje od kamera i foto-aparata, a mnogi su tvrdili da je razlog taj što su često prekidali i mirili se. Konačno u siječnju 2005. godine prvi su put objavili i službeno da su par. No, u to vrijeme McDermott je već bio debelo zaglibio u dugovima. Osim alimentacije za sina iz prvog braka, dugovao je državi i porez.

Misteriozni nestanak

Potkraj lipnja iste godine Olivia je još jednom s kćerkom Chloe otputovala na odmor u Australiju. McDermott je ostao u Malibuu, a kao zaljubljenik u pecanje, uplatio je jednodnevni izlet brodom koji je 30. lipnja u 10 navečer isplovio iz luke San Pedro s još 22 turista.

Na brodu su trebali ostati do idućeg dana da bi noću lovili tune. Što se točno dogodilo s Patricom McDeromttom ostala je tajna idućih nekoliko tjedana, kad je Olivia Newton John konačno obznanila da je njezin partner tijekom noćne plovidbe nestao s palube.

Posada broda sjeća se da se ukrcao na brod i da je tijekom večeri na šanku naručio coca-colu i hot-dog. Nitko nije primijetio kad je napustio brod, ali kako su rekli, to se moralo dogoditi tijekom povratka u luku. Posada je na brodu pronašla njegovu putovnicu, kreditne kartice i vozačku dozvolu, ali nikom nije jasno zašto se za njim počelo tragati tek sedam dana kasnije.

Policija i obalna straža tjednima su provodili detaljnu istragu, pretraživali su more i obalu, ali McDermottu se izgubio svaki trag, pa su ga nekoliko mjeseci kasnije proglasili nestalim.

Ovaj put Oliviji je trebalo nekoliko godina da se oporavi od gubitka.

- Završila sam na antidepresivima jer nisam znala kako se nositi s činjenicom da Patricka više nema. Sama sam odlučila prekinuti s terapijom jer nisam željela postati ovisna o lijekovima - kaže Olivia prisjećajući se još jedne tragedije iz svog života.

Smirenje je pronašla tek tri godine kasnije, kad se saznalo da se tajno udala za tri godine mlađeg Johna Easterlinga. Upoznali su se 1993. godine preko zajedničkih prijatelja, upravo u vrijeme velikih trauma i životnih previranja.

Pronašla sreću u prašumi

- Tad sam odlučila da moram promijeniti stil života. Počela sam se zanimati za zdravu prehranu i ljekovito bilje, pa su me prijatelji upoznali s Johnom. On je već tada pokrenuo tvrtku Amazon Herb Company koja se bavila proizvodnjom biljnih preparata i liječenja prirodnim proizvodima. Zato su mu i nadjenuli nadimak Amazon John. No od tada smo samo bili jako dobri prijatelji. Uvijek je bio uz mene u svim mojim kriznim trenucima, pa tako i kad je nestao Patrick. A onda smo tijekom zajedničkog puta u Peru shvatili da se iz predivnog prijateljstva rodila ljubav - objasnila je Olivia zašto se 2008. tajno udala za Easterlinga.

Vjenčali su se u planinama Kordiljera, odjeveni u tradicionalnu peruansku odjeću. On je nosio pončo boje pijeska, a ona je bila ogrnuta u plašt jarkih boja. Obred su vodili na kečuanskom jeziku kojim su govorile Inke. Medeni mjesec proveli su putujući Peruom, a zatim su odletjeli na Floridu gdje su svoje zavjete još jednom ponovili na obali oceana.

- On je doista drugačiji od svih ljudi koje sam upoznala. Pažljiv je, nježan, suosjećajan, a istovremeno je osoba s integritetom. Stvarno ga obožavam i ne znam što bih da nije uz mene jer mi je moćna podrška i pravi zaštitnik - rekla je nedugo nakon povratka s putovanja.

Chloeina borba s ovisnostima

No već dvije godine kasnije doživjela je još dva velika šoka. Najprije je u siječnju 2010 godine proživjela pravu noćnu moru svake majke. Naime, tijekom rođendanskog partijanja u Miamiju njezina razuzdana kćer Chloe opijala se i drogirala u jednom klubu a zatim nestala. Budući da se nije javljala na telefon, njezina majka angažirala je policiju i otputovala u Miami da pronađe kćer.

Tek idući dan popodne, kad je došla k sebi, Chloe je nazvala najprije svoju najbolju prijateljicu, a zatim i majku. Uplakana, rekla je da se nalazi u nekom nepoznatom apartmanu, ne zna kako je tamo dospjela, a nema ni pojma u kojem je gradu. Čim je pronašla kćerku, Olivia ju je uvjerila da mora na rehabilitaciju.

Olivia se riješila ovisnosti te je 2015. pokušala ostvariti glazbenu karijeru. U međuvremenu, napravila je nekoliko estetskih korekcija na licu zbog kojih mnoge podsjeća na 'živu' Barbiku.

Bivši ima novi život u Meksiku

Nekoliko mjeseci kasnije pronašli su i njezinog bivšeg dečka Patricka McDermotta. Naime, privatni detektiv i pisac knjiga Phillip Klein tvrdio je da je McDermott inscenirao svoj nestanak da bi izbjegao plaćanje alimentacije i poreza, te da sretno živi u malom ribarskom selu Sayulita u Meksiku, koje je poznato kao sklonište mnogih avanturista.

- Radi kao krovopokrivač i povremeno kao skipper, a mještani kažu da se odjednom pojavio u njihovom selu. Kad ga pitaju odakle je, kaže da je došao niotkuda. Uzeo je i novi identitet, sad se zove Pattrick Kim u skladu sa svojim korejskim podrijetlom - pisao je Klein.

Iste godine saznalo se da je Pattrick navodno poslao Oliviji i mail u kojem joj javlja da je živ i da je dobro i da samo želi da ga se ne uznemirava.

Posljednji put, Patrick je viđen u šetnji s novom djevojkom. Kada su ga novinari pokušali kontaktirati, njegov odvjetnik je poručio svima neka da 'puste na miru'.

- Nije lažirao smrt, samo je htio početi iznova - rekao je odvjetnik.