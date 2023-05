Dečko pretučene srpske starlete i ranije je bio nasilan: Prate ga brojni sukobi, zaveo i Hrvaticu

Srpska Only Fans i reality zvijezda Nataša Šavija (35) završila je u nedjelju u bolnici nakon što ju je pretukao dečko Stefan Karić (31) pa zatim pobjegao s mjesta nesreće.

- Policija intenzivno traga za Stefanom Karićem koji je osumnjičen da je sinoć u etno selu Vrdnička kula napao Natašu Šaviju i nanjeo joj teške tjelesne ozlijede, a zatim pobjegao s mjesta incidenta - kratko je rekao sugovornik blizak istrazi.

- Bilo je to na vjenčanju, mogu reći da će ta osoba završiti u zatvoru. Neću stati dok ne bude odgovarao za ono što mi je učinio. U bolnici sam, na intenzivnoj njezi, slomljena mi je jagodična kost, nešto nije u redu s okom - otkrila je Nataša za srpski Kurir pa nastavila.

- Sve se dogodilo u blizini WC-a, gdje nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni je li u tom trenutku bilo osiguranja. Dva puta me tako povukao za kosu da su mi ispali pramenovi. Ne mogu opisati koja je to snaga... Muškarac mrzi žene, negativan je prema ženama, iako se ponaša kao mala maca. Posebno mrzi lijepe žene. Bio je jako pijan. Ošamario me je tako da mi se zavrtjelo u glavi. Onda je krenuo van, ne mogu se sjetiti da li me bacio na pod ili sam pala sama, htjela sam mu vratiti, povukla sam ga za majicu, on me opet povukao i udario šakom. Zatvorilo mi se oko, ovo je katastrofa, čekam operaciju, nisu rekli kad će točno biti.

Nataša se zatim vratila u salu kako bi svima pokazala što joj se dogodilo. - Osiguranje me izbacilo, ali me neki čovjek otpratio do taksija da odem do bolnice. Tada je došla policija. Jako sam loše, pljujem krv i ide mi iz nosa.

Uznemirujuće fotografije možete pogledati OVDJE.

Inače, Karić je imao brojne sukobe tijekom sudjelovanja u srpskom reality programu 'Zadruga', a bio je i u vezi s bivšom misicom Jovanom Ljubisavljević koju je prevario u istoimenom showu. Zbog nasilničkog ponašanja, Stefana je produkcija u više navrata kažnjavala oduzimanjem honorara.

Njegov otac, Osman Karić, često se oglašavao za medije na temu sinovog ponašanja, a jedino što se o njemu zna je da se bavi biznisom od kojeg je osigurao obitelj. Nakon posljednjeg sudjelovanja u 'Zadruzi', Stefan se povukao iz javnosti te je u showu pričao i da je bio iza rešetaka.

- Mislim da je smiješno da ja govorim o svojim situacijama, pored ovih kažnjivih djela. Našli su mi neko oružje u automobilu, nisam imao dozvolu za nošenje, pa su me uhvatili. Uhitili su me kao da sam ubio čovjeka, krenuo sam kod svog prijatelja... To je bilo prije šest godina - priznao je Stefan koji slovi za velikog zavodnika.

Navodno se spetljao s kolegicama iz showa, Hrvaticom Ivom Grgurić (30), Jelenom Pešić te Natašom Radan, a povezivali su ga i s Lunom Đogani te Kijom Kockar.

