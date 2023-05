Čeka operaciju, pljuje krv, oko joj je zatvoreno: Isplivali detalji brutalnog zlostavljanja starlete

Srpska Only Fans i reality zvijezda Nataša Šavija (35) završila je sinoć u bolnici nakon što ju je pretukao dečko Stefan Karić. Osumnjičeni je pobjegao s mjesta nesreće, pišu srpski mediji.

- Policija intenzivno traga za Stefanom Karićem koji je osumnjičen da je sinoć u etno selu Vrdnička kula napao Natašu Šaviju i nanjeo joj teške tjelesne ozlijede, a zatim pobjegao s mjesta incidenta - kratko je rekao sugovornik blizak istrazi.

Uznemirujuće fotografije možete pogledati OVDJE.

Foto: Instagram/Nataša Šavija

Stefanu prijeti zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Nataša se oglasila iz bolnice i rekla da će joj biti potrebno nekoliko operacija.

- To se dogodilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je povukao za kosu, zatim me ošamario, ali na brutalan način. Izašli smo van, a on me opet snažno povukao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške ozljede, slomljena mi je vilična kost i ozljede oka - oglasila se Nataša iz bolnice i dodala da je Stefan bio 'mrtav pijan'.

- On mrzi žene - zaključila je žrtva, a zatim poručila kako neće stati ni kad završi u zatvoru.

- Bilo je to na vjenčanju, mogu reći da će ta osoba završiti u zatvoru. Neću stati dok ne bude odgovarao za ono što mi je učinio. U bolnici sam, na intenzivnoj njezi, slomljena mi je jagodična kost, nešto nije u redu s okom - otkrila je Nataša za srpski Kurir pa nastavila.

- Sve se dogodilo u blizini WC-a, gdje nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni je li u tom trenutku bilo osiguranja. Dva puta me tako povukao za kosu da su mi ispali pramenovi. Ne mogu opisati koja je to snaga... Muškarac mrzi žene, negativan je prema ženama, iako se ponaša kao mala maca. Posebno mrzi lijepe žene. Bio je jako pijan. Ošamario me je tako da mi se zavrtjelo u glavi. Onda je krenuo van, ne mogu se sjetiti da li me bacio na pod ili sam pala sama, htjela sam mu vratiti, povukla sam ga za majicu, on me opet povukao i udario šakom. Zatvorilo mi se oko, ovo je katastrofa, čekam operaciju, nisu rekli kad će točno biti.

Nataša se zatim vratila u salu kako bi svima pokazala što joj se dogodilo. - Osiguranje me izbacilo, ali me neki čovjek otpratio do taksija da odem do bolnice. Tada je došla policija. Jako sam loše, pljujem krv i ide mi iz nosa - zaključila je Nataša.

