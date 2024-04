Dečko Vlatke Pokos za 24sata: Podsjetila me na pjevačicu koja pjeva o 'petku' pa sam uletio...

Zovu me ljudi, ha ha, odjeknulo je baš. Nije mi to neki teret niti mi je nešto lakše ili teže sad kad se javno zna. Mi smo svakako zajedno. Nije mi jasno zašto se ljudi toliko brinu oko mene i Vlatke, bolje da brinu tko će biti novi mandatar, priznaje nam bivši ragbijaš Većeslav Holjevac (45) i unuk istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca. Po prvi put otkrio je kako je izgledao njegov prvi susret s pjevačicom i voditeljicom Vlatkom Pokos (54).

- Pa sve je krenulo kako je već ona spomenula, na letu. Doduše prepoznao ju je moj prijatelj. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku - priča nam Većeslav. Na to se, dodaje, ona simpatično nasmijala. Pitali smo ga je li taj dan bio petak, a on će nam nasmijano: 'Ne, mislim da je neka nedjelja.' Iznenadio se koliko je Vlatka komunikativna i zabavna.

- Vješto se nosila s mojim šalama i dosjetkama. Imali smo jednu spontanu zezanciju, mi iz ragbija. Rekla nam je da smo joj baš zabavni. Na to sam uzvratio: 'Ok onda nas počasti pićem u Londonu na aerodromu'. Na to je rekla: 'Ovo je direktan let za Zagreb.' Dodao sam kako vjerojatno nije dobro čula radi slušalica, ali kad ona tako kaže onda mora da je tako. Kad smo sletjeli obratila mi se: 'E, pa nismo sletjeli u London'. Rekao sam: 'Naravno da nismo kad si vjerojatno taj dio prespavala.' Još smo pričali dok smo čekali putovnice i cijelo vrijeme su uz nas bili moji prijatelji ragbijaši. Tek tada sam joj se predstavio, a njoj je bilo interesantno moje ime. Svi malo stanu kad kažem kako se zovem, a onda im bude zanimljivo i da sam doista unuk nekadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika - otkriva nam Većeslav. Nije nam htio reći kad je točno bio let, koji je imao filmski scenarij upoznavanja.

Foto: Berislav Rožman/privatni album

- To ne bih htio otkrivati, to su neki detalji koje bismo voljeli zadržati za sebe. Za sada nam je lijepo i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Skupa smo bez obzira na komentare ljudi nakon javne objave naše veze - kaže nam Holjevac.

Pitali smo ga koliko mu je ime pomoglo ili odmoglo u životu pa kaže.

- Iznenadili biste se, ali u školi mi to nije nimalo bila olakotna okolnost. Dosta ljudi misli da je puno lakše ljudima koji dolaze iz obitelji gdje su poznate ličnosti. Djeda na žalost nisam stigao upoznati jer je umro prije nego što sam se ja rodio - rekao nam je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nazvali smo i Vlatku da čujemo njezine dojmove dan nakon objave nove ljubavi. Rekli smo joj da smo se čuli s njenim dragim koji nam je opisao njihov prvi susret.

- Ne vjerujem da vam je to ispričao - smije se Vlatka, pa otkriva kako se osjeća sada, kada je njezina najnovija ljubav poznata i široj javnosti.

- Osjećam se predivno, što se javnosti tiče to je dvosjekli mač. nema smisla skrivati se, želimo normalno živjeti, izlaziti, putovati, a s druge strane me zaista iritiraju komentari ljudi, nepoznatih. Ne razumijem zašto si ljudi dozvoljavaju davati takve komentare o nečijem, tuđem životu. Meni je to nepojmljivo - prokomentirala nam je Vlatka.

Pjevačica i ragbijaš imaju svoj put i uživaju u zajedničkim trenucima.

- Što se nas tiče, nemamo što skrivati, ne mogu vječno skrivati vezu. Sigurno ima dobrih i dragih ljudi kojima je drago kada su drugi sretni, no ima i ovih drugih. Javnost na mene nema velikog utjecaja, a nadam se da neće niti na mog dragog. Ne planiram sada od naše ljubavi praviti sapunicu, nema razloga da sada govorim ljudima gdje sam, što radim i što planiram - zaključila je Pokos.