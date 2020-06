Deftonesi potvrdili nastup na INmusic festivalu iduće godine

Deftonesi ove godine obilježavaju i dvadesetu obljetnicu izlaska kultnog albuma ‘White Pony’ povodom koje će uz reizdanje originalnog albuma obožavateljima predstaviti i bonus album ‘Black Stallion’

<p>Jedan od najinventivnijih američkih rock bendova <strong>Deftones</strong> potvrdio je nastup na odgođenom jubilarnom izdanju INmusic festivala #15 u lipnju iduće godine, priopćio je u ponedjeljak organizator.</p><p>Deftonesi su se time pridružili potvrđenim nastupima na zagrebačkom Jarunu The Killersa, Becka, Nick Mason's Saucerful of Secrets, The Lumineers, Belle and Sebastian i Gogol.</p><p>Od samog osnutka, multiplatinasti i Grammyem nagrađeni kalifornijski alternativni rockeri Deftones ustraju na stvaranju glazbe svojstvene samo njima - balansirajući i istražujući krajnosti agresivnog metal zvuka i elemenata psihodelije i shoegazea, rekli su organizatori. Deftones su osnovali srednjoškolski prijatelji Stephen Carpenter, Abe Cunningham i Chino Moreno u kalifornijskom Sacramentu 1988. godine, a dolaskom Chi Chenga Deftonesi formiraju stabilni četveročlani postav.</p><p>Iako najčešće gurani u ladicu nu metala, Deftonesi su svoj jedinstveni glazbeni stil gradili pod utjecajem raznolikih, naizgled i nespojivih, glazbenih utjecaja – od hard core punka, Bad Brainsa i Afrika Bambaataae do The Curea i Depeche Modea – zbog čega su prepoznati kao glazbeni inovatori koji nadilaze žanrovska određivanja.</p><p>Nakon hvaljena prva dva studijska izdanja ‘Adrenaline’ i ‘Around The Fur’ s izdanjem kultnog ‘White Pony’ 2000. godine Deftones u očima kritike i obožavatelja postaju glazbena kategorija za sebe, tzv. “Radiohead metal žanra”.</p><p>Uslijedili su ‘Deftones’ (2003), ‘Saturday Night Wrist’ (2006), ‘Diamond Eyes’ (2010), ‘Koi No Yokan’ (2012) i ‘Gore’ (2016), a Deftonesi su ostali jedan od najuzbudljivijih rock bendova čije svako novo izdanje budi znatiželju rock i alternativne scene.</p><p>U travnju je bend potvrdio da su zaključili snimanje dugo očekivanog devetog studijskog izdanja koje izlazi ove godine.</p><p>Deftonesi ove godine obilježavaju i dvadesetu obljetnicu izlaska kultnog albuma ‘White Pony’ povodom koje će uz reizdanje originalnog albuma obožavateljima predstaviti i bonus album ‘Black Stallion’.</p><p>Festivalske ulaznice za INmusic festival #15 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala od 21. do 23. lipnja 2021. godine, navodi organizator.</p>