Komentari 4
Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Iva Todorić

Nekadašnja Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta i danas plijeni elegancijom, a djelić rođendanske atmosfere javnosti je otkrila njezina bliska prijateljica Iva Todorić

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač proslavila je okrugli 50. rođendan, a fotografije sa slavlja brzo su privukle pažnju javnosti. Iako su desetljeća prošla od njezina najvećeg uspjeha na svjetskoj pozornici ljepote, mnogi će se složiti da za Anicu vrijeme kao da je stalo.

Djelić atmosfere s rođendanskog slavlja podijelila je njezina dugogodišnja prijateljica Iva Todorić na društvenim mrežama. Na objavljenim fotografijama dvije prijateljice poziraju nasmijane ispred upečatljivog zidnog sata koji pokazuje simboličnih pet do dvanaest, a kadar iz takozvanog “izloga” dodatno je naglasio svečanu atmosferu večeri.

Uz fotografije, Iva je slavljenici uputila i dirljive riječi.

"Jedna, jedina i neponovljiva, žena velikog srca, empatična i odlučna. Najautentičnija osoba koju poznajem.
Anica. Volim te i želim sretan 50.", napisala je Iva.

Anica Kovač ostala je upamćena kao jedina hrvatska misica koja je ostvarila tako zapažen rezultat na svjetskom izboru ljepote. Davne 1995. godine, tada kao Anica Martinović, sa samo 19 godina ponijela je titulu Miss Hrvatske.

Iste je godine predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss World održanom u Sun Cityju u Južnoafričkoj Republici, gdje je osvojila titulu prve pratilje pobjednice, Jacqueline Aguilera iz Venezuele.

