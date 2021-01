Nevjerojatna je lavina jezivih svjedočanstava o seksualnom maltretiranju i napastovanju, o silovanjima, koja se neprestano slijeva na Facebook stranicu “Nisam tražila”, koju su pokrenule četiri bivše studentice glume u Sarajevu.

S pričama o napasničkim dodirima, seksualnim ucjenama, verbalnom i svakom drugom napastovanju javljaju se studentice i glumice iz cijele regije, no masovno i druge žene koje su doživjele seksualno nasilje. Kao da ne postoji žena koja barem nešto od toga nije iskusila na vlastitoj koži i sad je odlučila progovoriti.

Povod je, podsjetimo, mučna ispovijest beogradske glumice Milene Radulović (26), koja je s još nekoliko djevojaka prijavila Miroslava Aleksića, vlasnika škole glume i poznatog srbijanskog redatelja. Prijave su počele stizati i na zagrebačku Akademiju dramske umjetnosti.

- Dosad smo primili 12 prijava, u većini slučajeva od bivših studentica, ali ima i od sadašnjih. U ovom trenutku prijave se odnose na jednu sadašnju profesoricu i jednog bivšeg profesora - otkrila nam je Franka Perković Gamulin, dekanica ADU-a.

Potaknuta velikim pokretom u regiji i svjedočanstvima, Akademija je otvorila nekoliko kanala preko kojih sadašnji i bivši studenti i studentice mogu prijaviti zlostavljanja, kršenje načela ravnopravnosti spolova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja kojima su bili izloženi ili o tome imaju saznanja. Prijava može biti i anonimna, a ADU na raspolaganju ima mehanizme sankcioniranja. Surađivat će i s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.

- Prijave držimo u strogoj tajnosti. To su strašne, tužne priče. No dobro je što se otvorio kanal komunikacije i mjesto na kojem žene mogu imati povjerenja. Mislim da ćemo doći do konkretnih imena i njihovih postupaka - kaže dekanica. Prije, dodaje, takvih prijava nije bilo, koliko ona pamti, a na ADU je od vlastitog studija.

- Previše je i samo jedan takav slučaj jer su prijeđene sve granice ljudskog dostojanstva. Surađivat ćemo s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, čija nam pomoć treba oko procedura. I odustati nipošto nećemo - zaključuje dekanica, dok je prodekan za nastavu Zvonimir Jurić izjavio kako je definitivno toga bilo.

- Od opscenih govora, je li bilo dodira itd. Ma sigurno je bilo, i mislim da je ovo svakako dobro. Nadam se da će se stvari poslije ovoga raščistiti - rekao je prodekan za RTL. Javno iznesena mučna iskustva glumica u cijeloj regiji ponukala su i druge žene da progovore. Svjedoče o mučnim iskustvima s nastavnicima i profesorima, liječnicima i medicinskim osobljem, od strane “prijatelja”, poznanika, članova obitelji... Neke su silovane već kao djevojčice, mnoge nisu ni znale što im se događa, a najbolnije im je, svjedoče neke, što im pomogle nisu ni vlastite majke i druge osobe u bliskoj okolini. S nezaliječenim traumama žive i dalje.