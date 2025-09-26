Dekica i čaj? Ne hvala. Danijela Dvornik bira jedrilicu i zagrljaj misterioznog muškarca...

Obavijesti

NOVA LJUBAV ILI SAMO DOBAR PRIJATELJ?

Piše Dora Pek,
Foto: Instagram

Danijela Dvornik je s prijateljima otišla na jesensko jedrenje, a najviše pažnje privukao je muškarac u čijem se zagrljaju pojavila na fotografiji. Lice mu nije otkrila, što je odmah potaknulo šuškanja

Za Danijelu Dvornik nema jesenske melankolije, ili se barem tako čini. Dok se mnogi uvlače pod dekice, ona produžuje ljeto na jedrilici, u društvu prijateljica i jednog muškarca koji je, očekivano, privukao najviše pozornosti.

- Jedrenje s pet žena i jednim muškarcem je zabavno i veselo, avantura koju ćemo ponoviti... obavezno! Pišanje u gaće svakodnevno - našalila se Dvornik.

No ono što je najviše zaintrigiralo pratitelje bio je kadar u kojem se pojavila u zagrljaju misterioznog muškarca. Lice mu nije otkrila, a upravo ta doza tajnovitosti bila je dovoljna da krenu nagađanja - je li riječ o novoj ljubavi ili tek o bliskom prijatelju?

Foto: Instagram

Nije tajna kako Danijela danas gleda na ljubavne odnose. U nedavnom intervjuu priznala je da je uvijek otvorena životu, ali da svoj mir i slobodu ne bi olako žrtvovala.

- Volim svoj život ovakav kakav je sada i kako sam se organizirala. Osoba koja bi me mogla privući morala bi razmišljati na sličan način, voljeti slične stvari… Znači, da smo kompatibilni, da ne ugrožavamo jedan drugoga. Danas to nije tako lako naći - rekla je za Story.

- Ljubav je divna stvar s osobom koja ima poštovanja i razumijevanja. Moj je stav danas drugačiji - ne treba ti papir da bi nekog volio. Voli sebe i voli život - zaključila je Dvornik.

Foto: Instagram

