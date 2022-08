Demi Lovato: 'S 13 godina sam počela piti i drogirati se. Očuhu sam redovito krala alkohol...'

Nekadašnju Disneyevu princezu, koja je bila uzor mnogim klincima, mnogi pamte po slavnoj ulozi u tinejdžerskom filmu 'Camp Rock', a neki je pamte i po uspješnoj muzičkoj karijeri. Riječ je naravno o američkoj pop pjevačici i glumici Demi Lovato koja se s uspješne karijere prebacila na opijate, alkohol, a bolovala je i od bipolarnog poremećaja. Njen život nije bio nimalo lagan, a o svemu tome otvoreno je pričala u podcastu 'Call Her Daddy' kojeg vodi Alex Cooper.

Sada 30-godišnja pjevačica priznala je kako je počela eksperimentirati s opijatima kada je imala samo 12 godina, a piću i drogama okrenula se najviše zbog toga što su je i prije tinejdžerske dobi zlostavljali, piše Daily Mail.

- Prvi put sam počela eksperimentirati s 12 ili 13 godina. Doživjela sam prometnu nesreću i prepisali su mi opijate. Moja mama nije mislila da će morati zaključavati prostoriju u kojoj su se nalazili opijati svojoj 13-godišnjoj kćeri, no ja sam u tom trenutku već itekako pila - rekla je Demi te dodala kako je u opijatima i u alkoholu tražila je bijeg od problema koji su je okruživali.

Otac Patrick rastavio se od njene majke 1994., kada je Demi imala samo četiri godine. Njena majka kasnije je našla drugog, a kada je bila tinejdžerica, priča, redovito je krala očuhu alkohol.

- Krala sam pivo iz hladnjaka svog očuha, a većinom sam pila sama. To je tada trebao biti glavni pokazatelj problema - rekla je.

Tako je sve počelo, a onda se sa 17 godina okrenula kokainu, kojeg je kako kaže, 'previše voljela'.

- Sa 17 godina sam prvi put probala kokain i previše mi se svidjelo. Nakon 18. godine sam otišla na odvikavanje od kokaina - otkrila je.

U travnju 2011. godine Demi je objavila da boluje od bipolarnog poremećaja, a nekoliko mjeseci prije prijavila se u kliniku kako bi dobila profesionalnu pomoć u borbi protiv bulimije i anoreksije.

O tom iskustvo javno je govorila, a od svoje 20. do 26. godine je bila trijezna. Na svom putu prema potpunoj trijeznosti, Demi je rekla da rijetko razmišlja o opijatima.

Pjevačica je rekla da je oko sebe imala ljude koji su htjeli da bude trijezna, no ona misli da tada uopće nije htjela biti trijezna.

No onda je skoro umrla. Naime, 2018. godine Demi je skoro umrla od predoziranja, a sve to, uzrokovalo joj je oštećenje mozga, srčani udar i tri moždana udara.

U ožujku 2021., Demi je otkrila da ju je samo nekoliko minuta dijelilo od smrti kada ju je njezin asistent pronašao kako bespomoćno leži.

- Da me nitko nije pronašao ja danas ne bi bila ovdje - rekla je.

Kada ju je producent YouTube dokumentarca iz 2021. 'Ples s vragom' upitao je li potpuno trijezna, Demi je rekla da je pušila travu i pila ‘umjereno‘.

- Naučila sam da me zatvaranje vrata još više tjera da otvorim vrata. Naučila sam da kod mene ne funkcionira ako kažem: ‘Nikad više ovo neću učiniti‘. Stvarno sam se mučila s ovime. Znam da sam završila sa stvarima koje će me ubiti, ali voljela bih tu i tamo dobiti malo olakšanja, možda kroz travu ili tako nešto - priznala je s težinom jer se ipak bojala da neki ljudi ne bi to krivo shvatili.

- Ne želim da ljudi ovo čuju i pomisle da mogu jednostavno izaći i pokušati popiti piće ili popušiti joint jer to nije za svakoga. I ne trebate se tjerati da se otrijeznite ako niste spremni. Ne treba se trijezniti zbog drugih ljudi. Morate to učiniti za sebe - zaključila je.

