FOTO Polugoli i mokri do kože u vrelom zagrljaju: Maja objavila nikad vatrenije fotke sa Šimom

Maja Šuput otputovala je na Bali, a s njoj je pošao i 'Savršeni' Šime Elez. Sada je na Instagramu Maja objavila nikad prisnije i žarom nabijenije fotografije sa Šimom, a 'luda' vatrena energija između njih gotovo je opipljiva. Ako nam ne vjerujete, uvjerite se sami...
Idiličan i vrlo romantičan prizor stvorili su slapovi na Baliju, a Maja i Šime iskoristili su tu savršenu priliku te su napravili seksipilne zajedničke fotografije.
Idiličan i vrlo romantičan prizor stvorili su slapovi na Baliju, a Maja i Šime iskoristili su tu savršenu priliku te su napravili seksipilne zajedničke fotografije.

Oboje polugoli, potpuno mokri i črvsto stisnuti jedno uz drugo razmjenjivali su poljupce, a sve su to objavili na Instagramu.
Maja je u minijaturnom crnok kupaćem kostimu sjela ispod slapa i uživala u prskanju vode.
"Kinda ICONIC..." napisala je Maja uz objavu.
Već nekoliko dana Maja i Šime uživaju na Baliju, a pratitelje na Instagramu redovito počaste novim fotografijama s puta.
Šime i Maja fotkali su se i u drvenom, zelenilom ukrašenom srcu s kojeg se pruža pogled na balijska polja riže.
Zagrljeno su pozirali, ne skriajući pritom koliko uživaju.
Jedna od nezaobilaznih atrakcija Balija je i velika ljuljačka s koje se pruža savršeni pogled na okolna polja.
Već tradicionalno dame za savršene fotografije i videa obuku dugu lepršavu haljinu koja lagano vijori zrakom.
Uz Maju je na ljuljačku sjeo i Šime, pa su se zagrljeni odvažili na veliki zamah i odletjeli daleko iznad tla.
Prije nekoliko dana Maja je objavila prve fotografije s Balija, a dok gotovo cijela Hrvatska vodi bitku sa snijegom i ledom, Maja i Šime opuštaju se na bazenu.
Uz nekoliko fotografija njih dvoje uz bazen, Maja je napisala kako 2026. godina i službeno može početi - i to odmorom.
Njih dvoje često su se družili prošle godine, a sada su otputovali na Bali.
Na fotkama se vide njih dvoje kako poziraju kraj bazena...
A na jednoj fotki Šime drži Maju za noge
Otkako su se upoznali su nerazdvojni. Zajedno su putovali i po Hrvatskoj, ali i po egzotičnim lokacijama...
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
