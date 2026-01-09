Obavijesti

FOTO Polugoli i mokri do kože u vrelom zagrljaju: Maja objavila nikad vatrenije fotke sa Šimom

Maja Šuput otputovala je na Bali, a s njoj je pošao i 'Savršeni' Šime Elez. Sada je na Instagramu Maja objavila nikad prisnije i žarom nabijenije fotografije sa Šimom, a 'luda' vatrena energija između njih gotovo je opipljiva. Ako nam ne vjerujete, uvjerite se sami...
Idiličan i vrlo romantičan prizor stvorili su slapovi na Baliju, a Maja i Šime iskoristili su tu savršenu priliku te su napravili seksipilne zajedničke fotografije. | Foto: Instagram/Maja Šuput
