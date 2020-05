Demi se prisjeća: Little Richard pjevao na njezinoj svadbi 1987.

Legendarni pjevač Richard Wayne Penniman, poznatiji po umjetničkom pseudonimu Little Richard, preminuo je jučer u 88. godini. Njegov rad utjecao je na brojne glazbenike, uključujući velikog Elvisa Presleya i The Beatlese. No, osim toga, nije mu bilo strano ni pjevanje na svadbama.

Nakon njegove smrti prisjetila ga se glumica Demi Moore (57). Na društvenim mrežama objavila je fotografiju sa svojeg vjenčanja s bivšim suprugom , glumcem Bruceom Willisom (65). Njih dvoje su se vjenčali 1987. U opis fotografije, koju je posvetila u čast pokojnom glazbeniku, Demi je napisala:

- Sjećanje na Little Richarda... Bruce i ja bili smo toliki sretnici, bili smo toliko počašćeni što nam je pjevao na našem vjenčanju. Zahvalni smo ti na uspomenama, počivaj u miru.

Osim Demi, na društvenim se mrežama od glazbenika emotivnim objavama pozdravljaju njegovi kolege, prijatelji i obožavatelji.

Podsjetimo, smrt Little Richarda je potvrdio njegov sin Danny Peniman, ali je rekao kako uzrok smrti još nije poznat. No, Daily Mail je kasnije izvijestio kako je preminuo od raka kostiju, što je potvrdio njegov odvjetnik Bill Sobel.

Little Richard bio je jedan od najvećih i najvažnijih figura rock'n rolla. On je spadao u nekolicinu izviđača koji su umjerili prelazak rhythm'n'bluesa u rock'n'roll sredinom 50-ih godina 20. stoljeća. Za života je prodao više od 30 milijuna ploča širom svijeta.

Foto: Lisa Rose

Njegova karijera bila je u usponu pedesetih, no njegov utjecaj nastavio se desetljećima nakon. Pamtit ćemo ga po brojnim hitovima kao što su 'Tutti Frutti', 'Long Tall Sally' i 'Good Golly Miss Molly'.

- Kada sam počeo pjevati rock & roll bio sam prestrašen. Pjevao sam to već neko vrijeme, ali sam se bojao kako se publici neće svidjeti. Nikada nisam nikoga do tada čuo kako to pjeva - rekao je svojedobno Little Richard.

