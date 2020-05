Umro veliki Little Richard: Bio je prava legenda rock'n'rolla

Pjevač Richard Wayne Penniman, poznatiji po umjetničkom pseudonimu Little Richard, preminuo je u 88. godini, javlja Indenpendent.

Smrt je potvrdio njegov sin Danny Peniman, ali je rekao kako uzrok smrti još nije poznat.

Njegova karijera bila je u usponu pedesetih, no njegov utjecaj nastavio se desetljećima nakon. Pamtit ćemo ga po brojnim hitovima kao što su 'Tutti Frutti', 'Long Tall Sally' i 'Good Golly Miss Molly'.

- Kada sam počeo pjevati rock & roll bio sam prestrašen. Pjevao sam to već neko vrijeme, ali sam se bojao kako se publici neće svidjeti. Nikada nisam nikoga do tada čuo kako to pjeva - rekao je svojedobno Little Richard.

Little Richard bio je jedan od najvećih i najvažnijih figura rock'n rolla. On je spadao u nekolicinu izviđača koji su umjerili prelazak rhythm'n'bluesa u rock'n'roll sredinom 50-ih godina 20. stoljeća. Njegova glazba imala je već tada silan utjecaj na njegove suvremenike kao što su Elvis Presley i na generaciju glazbenika koja je došla u sljedećm desetljeću, kao što su to bili The Beatelsi.

Foto: Lisa Rose

Njegov lik i njegovo djelovanje inspirirali su i Led Zeppelin, Lemmyja Kilmistera i Motorhead, Ramonese, Jack Whitea i mnoge druge. Pjevač rock sastava AC/DC, Brian Johnson (72) ispričao je jednom prilikom kako je reagirao kada je Little Richarda prvi put vidio na televiziji:

- Bila je subota i sunčan dan. I ova žena je nastupala. A sada imamo Little Richarda, tog smiješnog dečka sa smiješnom frizurom i smiješnim zubima - rekao je.

Mnogima će ostati zapamćen i po svom performansu i stilu. Stavljao je crnu šminku oko očiju, a odijevao je jarko obojenu odjeću. Prije no što je počeo pjevati Rock'n roll, bio je drag queen, a bio je upleten i u voajerizam. Dopuštao je muškarcima da imaju spolne odnose na stražnjem sjedalu auta dok je on gledao. Zbog takvog ponašanja čak je dva puta bio uhićen.