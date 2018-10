Demonska lutka još jednom će krenuti zaposjedati svoje žrtve

Serijal koji je nastao 'ni iz čega', serijal 'Prizivanja', dobit će još jedan dio u svojoj sagi o demonskom prisustvu i o dvoje boraca protiv zla koje želi doći u naš svijet.

I Patrick Wilson, kao i Vera Farmiga, potvrdili su svoje nastupe u trećem filmu o paru istražitelja, Edu i Lorraine Warren. No ovaj put se par neće vratiti u glavni dio franšize, već 'odlaze' u serijal o ukletoj lutki Annabelle. Premda ima šanse za to, redatelj prethodna dva filma, James Wan, vjerojatno se neće vratiti u ulogu redatelja.

Vijesti o ovome i nisu toliko iznenađujuće jer je sam serijal jedan od uspješnijih horor serijala uopće. Svi filmovi iz serijala snimani su na proračunima koje bez problema možemo opisati kao smiješni, a zaradili su višestruko više novca od uloženog.

I haven’t gone very far, but thank you. 👻 https://t.co/b30eJz6Zrg — patrick wilson (@patrickwilson73) October 16, 2018

- Moglo bi biti mnogo više priča o svijetu 'Prizivanja' jer Warreni imaju toliko toga za reći - konstatirao je James Wan, koji s glavnim glumcem, Patrickom Wilsonom, trenutačno radi na filmu 'Aquaman'.

'Trojka' će još jednom pokazati Eda i Lorraine Warren u njihovoj slavnoj sobi s ukletim artefaktima, otkuda će Annabelle ispoljiti utjecaj na Judy Warren (Mckenna Grace), mladu kći ovog para. A nakon trećeg filma o Annabelle, u kina nam dolazi i treći nastavak originalnog serijala, 'Prizivanja 3'. Film će režirati mladi Michael Chaves, koji trenutačno radi na hororu o ukletoj 'Ženi koja plače'.

Foto: Blitz

'Annabelle 3' u kina dolazi početkom srpnja 2019. godine u produkciji New Line Cinema.

Tema: FILM