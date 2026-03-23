Denise Richards na faceliftingu: Sheenova bivša pokazala je fotke prije i poslije zahvata

Lijepa glumica u devedesetima slovila je za jednu od najljepših žena na svijetu, a sada je priznala kako se podvrgnula faceliftingu. Osim toga, pokazala je i cijeli proces
Denise Richards bila je jedan od najvećih seks simbola devedesetih. Plave oči, prepoznatljiv osmijeh i hollywoodska ljepota učinili su je jednom od najpoželjnijih glumica tog vremena. Publika ju je pamtila kao lice koje je obilježilo jednu eru pop-kulture.
Karijeru je započela kao model, a ubrzo se počela pojavljivati u popularnim TV serijama poput Seinfelda, Beverly Hills 90210 i Melrose Place. Pravi proboj dogodio se 1997. godine filmom Starship Troopers. Nakon toga Hollywood joj je širom otvorio vrata.
Krajem devedesetih glumila je u hitovima poput Wild Things i u filmu o Jamesu Bondu The World Is Not Enough. Tada je definitivno učvrstila status jedne od najpoznatijih glumica svoje generacije. Mediji su je redovito svrstavali među najljepše žene svijeta.
Početkom 2000-ih započela je vezu s glumcem Charliejem Sheenom. Par se vjenčao 2002. godine i dobio dvije kćeri. Njihov brak ubrzo je postao buran i često je bio tema tabloida.
Richards je 2005., dok je bila trudna s drugim djetetom, podnijela zahtjev za razvod. Slijedili su javni sukobi i medijska drama koja je trajala godinama. Nakon razvoda posvetila se majčinstvu i životu izvan skandala.
Godine 2011. posvojila je treću kćer, Eloise. Richards je nastavila raditi na televiziji i u reality projektima.
Nakon turbulentnog razdoblja u privatnom životu, Denise Richards 2018. godine udala se za poduzetnika Aarona Phypersa. Par se vjenčao na intimnoj ceremoniji u Malibuu, a Phypers je kasnije posvojio njezinu najmlađu kćer Eloise.
Danas Denise ima 54 godine i izgleda odlično. No otkrila je kako se podvrgnula faceliftingu. Kaže da joj je najvažnije zadržati prirodan izgled i karakter koji ju je nekad učinio zvijezdom.
Richards kaže da se na facelifting odlučila jer je željela „vratiti stvari tamo gdje su nekad bile“.
Iako je ranije imala estetske zahvate, poput operacije grudi, priznaje da je ovo bio prvi put da je radila estetsku operaciju na licu.
Unatoč tome što je godinama u javnosti, priznaje da ju je odluka poprilično uplašila jer je znala da promjene neće moći sakriti.
