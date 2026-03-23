Evo što će biti u ponedjeljak 23. ožujka u vašim omiljenim sapunicama i serijama na domaćim programima.
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Vijest o Cviti donosi radost u kuću Vukasovih i Ante želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom. S druge strane, Nikola ne može vjerovati da Cvita nastavlja s Mirjaninim planom. Ni Katarina ne uspijeva uvjeriti sestre da zaustave širenje laži.
La Promesa
HRT1 13:20
Netko uništi sliku. Martina se želi pomiriti s Catalinom, ali ona odbije, a njezina se bračna kriza produbi. Pía zaboravi dati Cristóbalu pismo, a on pretjerano reagira.
Sherlock i Watson
DOMA TV 21:20
Sherlock istražuje slučaj koji uključuje bogatog filantropa uvjerenog da je namjerno zaražen neizlječivom bolešću. Za to vrijeme Sherlock pokušava naučiti Joan svojim vještinama dedukcije poslavši je u sumnjivu kemijsku čistionicu.
Joan prihvaća svoj prvi samostalni slučaj, nestanak žene koja je muža ostavila u plačljivoj videosnimci koja spominje ubojstvo na postaji podzemne željeznice. Za to vrijeme Sherlocka zaintrigira ubojstvo u podzemnoj željeznici i odlučuje ga istražiti.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Odjel Unutarnje kontrole angažira Dawsona, koji odlazi na tajni zadatak kako bi pronašao nestalog policajca. Dawson otkriva da je jedan od njegovih starih prijatelja uključen u misterij nestanka.
Crno more
NOVA TV 18:10
Veliki sukob između obitelji Koçari i Furtuna eskalira kad policija upada i uhićuje Adila Koçarija i njegove ljude zbog eksplozije. Oruç Furtuna, koji je prijavio Adila, uvjeren je da je time zaštitio svoju obitelj i zaustavio krvnu osvetu.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Carlos se zainteresira za Anu i želi je osvojiti. Daje joj buket ruža. Alberto odlazi u krojačnicu i, vidjevši buket, osjeti ljubomoru. Misli da je buket Rodrigov, ali Ana mu kaže da ga je poslao muškarac s kojim planira ljubavi dati novu priliku.
