Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Vijest o Cviti donosi radost u kuću Vukasovih i Ante želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom. S druge strane, Nikola ne može vjerovati da Cvita nastavlja s Mirjaninim planom. Ni Katarina ne uspijeva uvjeriti sestre da zaustave širenje laži.

La Promesa 

HRT1 13:20

Netko uništi sliku. Martina se želi pomiriti s Catalinom, ali ona odbije, a njezina se bračna kriza produbi. Pía zaboravi dati Cristóbalu pismo, a on pretjerano reagira.

Foto: HRT

Sherlock i Watson

DOMA TV 21:20

Sherlock istražuje slučaj koji uključuje bogatog filantropa uvjerenog da je namjerno zaražen neizlječivom bolešću. Za to vrijeme Sherlock pokušava naučiti Joan svojim vještinama dedukcije poslavši je u sumnjivu kemijsku čistionicu.
Joan prihvaća svoj prvi samostalni slučaj, nestanak žene koja je muža ostavila u plačljivoj videosnimci koja spominje ubojstvo na postaji podzemne željeznice. Za to vrijeme Sherlocka zaintrigira ubojstvo u podzemnoj željeznici i odlučuje ga istražiti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Odjel Unutarnje kontrole angažira Dawsona, koji odlazi na tajni zadatak kako bi pronašao nestalog policajca. Dawson otkriva da je jedan od njegovih starih prijatelja uključen u misterij nestanka.

Foto: You tube

Crno more

NOVA TV 18:10

Veliki sukob između obitelji Koçari i Furtuna eskalira kad policija upada i uhićuje Adila Koçarija i njegove ljude zbog eksplozije. Oruç Furtuna, koji je prijavio Adila, uvjeren je da je time zaštitio svoju obitelj i zaustavio krvnu osvetu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Carlos se zainteresira za Anu i želi je osvojiti. Daje joj buket ruža. Alberto odlazi u krojačnicu i, vidjevši buket, osjeti ljubomoru. Misli da je buket Rodrigov, ali Ana mu kaže da ga je poslao muškarac s kojim planira ljubavi dati novu priliku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026