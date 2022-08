Deppova bivša ogorčeno: 'Prije prvog spolnog odnosa mi je dao drogu, tako to rade zlostavljači'

Glumica Ellen Barkin (68) bila je bivša djevojka Johnny Deppa (59), a o njihovom ne tako bajnom odnosu govorila je u iskazu koji nije objavljen na njegovu suđenju za klevetu protiv bivše supruge Amber Heard (36). Otkrila je i neke vrlo šokantne detalje te da je većinu vremena bio pijan za što ga je krivila i Amber.

POGLEDAJTE VIDEO:

Barkin je ispričala za Daily Mail kako je na početku njihove veze smatrala Deppa šarmerom, no tvrdi kako je 'većina zlostavljača takva'. Otkrila je i kako joj je dao drogu prije prvog spolnog odnosa te ju je upitao želi li se je*ati s njim.

Deppa je upoznala 1990. godine, a s njim je bila bliska desetak godina. Prvo su bili prijatelji, a onda započeli ljubavnu vezu, koja je trajala od tri do pet mjeseci. Svoj odnos okončali su onog trenutka kada ju je u hotelu u Sin Cityju Johnny gađao bocom vina.

- On se dere, verbalno nas vrijeđa, a te sve stvari možete vidjeti - rekla je glumica i dodala da je u njegovoj blizini uvijek bilo buke, deranja i vrijeđanja.

Tvrdi da je slavni glumac s prijezirom gledao ljude za koje je smatrao da su niža klasa, odnosno da su 'ispod njega' te da je jednom svoga pomoćnika nazvao 'svinjom'.

Također, smetalo joj je isto što i Amber, a to je da je Depp previše pio.

- Većinu vremena je bio pijan, a najviše je volio piti crno vino - prisjetila se glumica dodavši kako je uz alkohol često konzumirao i kokain, marihuanu te halucinogene droge.

Priznala je i da je bio vrlo često ljubomoran, a određene stvari joj je znao i zabraniti te reći da ih ne radi.

- On je ljubomoran čovjek, kontrolira gdje ideš, s kim ideš, što ste radili sinoć. Jednom sam imala ogrebotinu na leđima koja ga je jako naljutila jer je mislio da je to posljedica seksa s osobom koja nije on - ispričala je.

