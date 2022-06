Deppova odvjetnica osvrnula se na glasine o njihovoj romansi: 'Ne mogu reći da me iznenadilo'

Odvjetnica Johnnyja Deppa (58), Camille Vasquez (37), stekla je veliku popularnost za vrijeme glumčevog suđenja s Amber Heard (36), a šuškalo se i kako je u vezi s Deppom. Međutim, Camilla je sada glasine o romansi s glumcem proglasila 'neetičkim' i 'seksističkim'.

POGLEDAJTE VIDEO:

U intervjuu za časopis People Vasquez je rekla da je razočarana što su ljudi mislili da su njezine interakcije s Deppom na bilo koji način 'neprikladne ili neprofesionalne'.

- Jako mi je stalo do svojih klijenata i očito smo se zbližili. Ali kad kažem mi, mislim na cijeli tim, a to naravno uključuje i Johnnyja - rekla je Camille, dodajući da je Johnny njezin prijatelj i klijent već četiri i pol godine.

- To je također neetička optužba. To je seksistički. Žalosno i razočaravajuće, no ne mogu reći da sam bila toliko iznenađena - rekla je. Osvrnula se i na blisku interakciju nje i Deppa na sudu, objasnivši kako je ona 'Kubanka i Kolumbijka'.

- Taktilna sam. Što hoćete da kažem? Grlim sve. I ne stidim se toga. Ovaj se čovjek borio za život i slamalo mi se srce što ga gledam iz dana u dan kako sjedi i sluša najstrašnije optužbe. Kad god bih mogla pružiti bilo kakvu utjehu, onda bih to, naravno, učinila, bilo da ga držim za ruku ili da mu dam do znanja da smo tu i da ćemo se boriti za njega jer je to zaslužio - objasnila je.

Dodala je kako je 'vrlo sretna' u vezi s dečkom Edwardom Owenom.

Najčitaniji članci