Deset godina od zločina koji je zgrozio regiju: 'Ludo ga volim'

Od stravičnog ubojstva popularne srpske pjevačice Ksenije Pajčin prošlo je točno deset godina, a 16. ožujka 2010. godine život joj je oduzeo njezin deset godina mlađi dečko Filip Kapisoda koji je nakon toga presudio i sebi.

Maneken je 16. ožujka 2010. u beogradskom stanu u kojem je pjevačica živjela s majkom ispalio dva hica iz pištolja. Jednim je ubio nju, a drugim sebe.

Ksenijino tijelo pronađeno je u hodniku stana, a Filipovo u sobi. Pored njega bio je pištolj. Tijela je pronašla Ksenijina majka Ljubica. Pjevačica je tada imala 33 godina, a njen dečko 22.

- Nisam čula svađu, samo iza četiri poslije podna dva puta 'tup'. Nisam ni slutila da su to pucnji. Tek kada sam čula što se dogodilo, povezala sam što se dogodilo - ispričala je susjeda pjevačice.

Foto: Infografika Press

Par se navodno danima svađao, a posljednji put su se sukobili zbog jednog od Filipovih ljubomornih ispada kojima je inače bio sklon. Ljubav pjevačice i deset godina mlađeg manekena planula je 2008., na prvi pogled. Upoznali su se na moru u Crnoj Gori i odmah zaljubili.

- Nikada me nitko nije volio ovoliko kao Filip. Ne moramo ni pričati, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je Ksenija tada prijateljima. Ksenija Pajčin je ludo je zavoljela Crno­gorca Filipa Kapisodu. Oboje su osjećali potrebu da neprekidno budu zajedno, ali je Kseniji postepeno počeo smetati život na relaciji između Cetinja i Beograda.

Kada su bili zajedno, sve je bilo u najboljem redu. Razdvojenost je izazivala tugu, nervozu i ljubomoru.

Prijelomni trenutak u njihovoj vezi dogodio se kada je Filip poželio ući u Big Brotheru kuću. Ksenija ga je svim silama odvraćala. Nije mogla ni zamisliti da budu razdvojeni ni mjesec dana, a vjerovala je i da za njega nije dobro da sudjeluje u reality showu.

Foto: PIXSELL, REUTERS

- Ako me voliš, nećeš ući - rekla mu je. To je izazvalo žestoku svađu koja je dovela do prekida u veljači 2009., nakon čega je maneken otišao u Big Brother.

Filip se tada navodno bio 'spetljao' s talijanskom bogatašicom Evom Gonzales iz Milana, koja ga je kasnije proglasila 'najgorim ljubavnikom kojeg je imala'. Ksenija je u to vrijeme u medijima pričala da čeka pravu ljubav s kojom će osnovati obitelj.

- Ima li ljepše od toga da postanete roditelj?! Za tu priču je potrebno dvoje i pošto nemam namjeru da se udajem više puta i znam da bih teško podnijela razvod, svađe i te mučne situacije, onda se i ne zalijećem. Dijete je svetinja i samo bih se njime bavila. Radujem se tom danu - ispričala je svojedobno Ksenija te isticala kako je u tom trenutku više posvećena svojoj karijeri.

Zbog čestih svađa, maneken je postao depresivan. Prijatelji kažu da je svakog dana izgledao bezvoljno, utučeno i razdražljivo, dok je Ksenija imala napadaje plača.

Dvadesetak dana prije tragedije, Filip je rekao Kseniji da će otputovati u Njemačku, a njoj se to nije svidjelo. Ponovno su se posvađali i ona ga je ostavila. Kapisoda je prijatelju rekao da će se ubiti ako mu se Pajčin ne vrati.

Plakao je, baš kao i, prisjećaju se prijatelji para, jedne noći kada su se toliko posvađali da su se počeli tuči, a u njihov dom stigla je i policija. No na kraju bi se uvijek pomirili i ponašali kao da ništa nije bilo.

Foto: Gvozden Rakić

Na Novom groblju u Beogradu, na sprovod pjevačice, pojavilo se tisuće fanova, prijatelja i suradnika.

- Ksenija je bila puna života, uvijek vesela. Znala je da je prelijepa i voljela je dobivati komplimente. Voljela je život. Filip je u posljednje vrijeme bio tužan i depresivan. Otkad je izašao iz Big Brother kuće, više nije bio isti. Postao je pokunjen. Krivim ga što mi je ubio najbolju prijateljicu, ali ne mogu ga mrziti - ispričao je tada Ksenijin prijatelj, Goran Stoičević Karamela.

Obitelji tragično preminulog para su uspostavile 'normalnu' komunikaciju. Ksenijin ujak Nikola i Filipov otac Mirko sastali su se u jednom restoranu u Podgorici, a njihov susret je bio vrlo emotivan.

Njena mlađa sestra Mia prisjetila se sestre te objavila emotivno pismo na Instagramu.

- Deset godina, hej! Sjedim, razmišljam i želim ti ispričati sve. Ne znam ni odakle početi. Trebala bih diplomirati na ljeto, da zajedno biramo haljinu, da budem najljepša. Da me posavjetuješ kako se izboriti sa zlim ljudima punim mržnje, ti bi to najbolje znala jer si to proživljavala. Bila si kao kamen, a zapravo jako emotivna. Ne brini, sve je dobro, jer se uvijek sjetim da me čuvaš, gledaš, da moram biti jaka zbog tebe, i da te učinim ponosnom - napisala je Mia.