Predstavnica Malte, Destiny Chukunyere (18) glavni je favorit za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu u Nizozemskoj prema britanskoj kladionici Smarkets.

Kladionica od prije poznata po sjajnom predviđanju malteško-nigerijskoj pjevačici daje 17% šansi za pobjedu. Ona se našla ispred Francuske (14%) i Švicarske (12%).

Njezina pjesma 'Je Me Casse' brzo se svidjela obožavateljima i ostvarila je preko tri milijuna pregleda.

Naša predstavnica Albina Grčić (22) smjestila se tek na 21. mjesto s oko 1% šanse za pobjedom.

Niti naši susjedi nisu se previše usrećili, Srbija se nalazi na 29. mjestu, dok je Slovenija 38. pretposljednja.

Malteško-nigerijska glazbenica pjeva na engleskom, a po kratkom dijelu na francuskom slengu pjesma je dobila ime 'Je Me Casse'. Destiny je već pobijedila na Eurosongu, ali onom dječjem, 2015. godine s pjesmom 'Not my soul'.

Dvije godine kasnije sudjelovala je i u britanskom 'Supertalentu' te završila na šestom mjestu u polufinalu. Otac joj je bivši nigerijski nogometaš Ndubisi Chukunyere (41).