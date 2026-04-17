Detalji sa snimanja 'Kumova': Posebni su ovakvi dani na setu kada se okupi cijela ekipa

Dok se obitelji Macan i Gotovac oporavljaju od još jednog poslovnog brodoloma, jedno je sigurno: poduzetničkog duha im ne nedostaje. Kad jedni planovi padnu u vodu, u Zaglavama se već kuju novi, pa tako bez puno razmišljanja okreću novu stranicu i kreću u još jedan izazov, pokretanje vlastitog OPG-a.

Gledatelji će njihov novi poslovni pothvat moći pogledati već večeras u novoj epizodi serije 'Kumovi', ali i zaviriti iza kulisa ovog važnog trenutka, gdje su se glumci, uz pomoć brojnih statista i produkcijskog tima, okupili kako bi oživjeli jednu od ključnih scena sezone i donijeli dašak pravog Zaglavačkog zajedništva na male ekrane. Kako izgleda jedan dan snimanja ovakve masovne scene, provjerila je ekipa IN magazina.

- Super mi je kad nas je više jer smo inače podijeljeni u manje grupe, pa sve ide brže i dinamičnije. Ovo su rjeđi, ali zato posebni dani na setu, kad se okupi cijela ekipa, a pogotovo kad dođe bend pa je onda nekako stvarno sve posebnije - govori Olga Pakalović, koja otkriva i kako njezin lik, Vesna Gotovac, proživljava novi poslovni preokret:

- Izazovno je, uvijek je neki pad da bi bio neki još bolji novi početak. Tako nekako funkcioniramo svi ovdje u Zaglavama, odnosno mi optimisti.

Njezinog televizijskog sina Janka, kojeg godinama tumači Momčilo Otašević, ova promjena nije pokolebala: 'Standardno ga malo polomi, ali se brzo digne i ide dalje u nove pobjede i nove poslove, baš onako kako mu sudbina inače namjesti. Meni je to zabavno, lijepo je igrati takve situacije'.

- Urnebesnih trenutaka ne nedostaje. Ne samo na malim ekranima, već i iza kamera, a glumac Dražen Mikulić u današnjem IN magazinu otkrit će i kako izgleda kada se granica između seta i privatnog života briše, pa se brojna poznanstva pretvaraju u stvarne, vrlo zabavne anegdote.

Osim svečanog otvaranja OPG-a, večerašnja epizoda donosi i niz novih zapleta. Na otvorenje 'Kuće časti' Lara je pozvala i gastro-kritičara Florijana Cvitkovića, zbog čega su Macani na iglama, strahujući od njegove nemilosrdne ocjene. Istovremeno, Braco i Goran u čudu su zbog Ružine prošlosti, a Braco sve jasnije primjećuje kako se između Gorana i Ruže razvija nešto više.

U međuvremenu, od Martina i dalje nema ni traga ni glasa, dok je Zvone dao čvrsto obećanje Vetmi da će se upravo danas pojaviti na važnom sastanku. Novu epizodu punu obrata i neizostavnog humora omiljenih Kumova ne propustite večeras od 20.15 sati, a kako je izgledala atmosfera na snimanju večerašnje epizode, pogledajte u današnjem izdanju IN magazina.