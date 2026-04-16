Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'

Mario Šimundža izvrsnom igrom došao je do 12. pitanja u Milijunašu, na kojem je trebalo odgovoriti kako se zvao zagrebački Trg sv. Marka do 1992. godine. Riskirao je, pogriješio i kući otišao s 5.000 eura, piše HRT. Ovaj komunikolog već godinama radi kao turistički vodič. Voditelj ga je predstavio kao svog "dragog frenda" i iskusnog kvizaša.

Natjecatelj je brzo i sigurno prešao prvi prag, ali i "kobno" sedmo pitanje u ovoj emisiji na kojem je trebao odgovoriti u kojem velikom hitu Miše Kovača dolazi stih "Samo jednom ljubav pokuca na vrata". Mario je točno odgovorio - "Ako me ostaviš".

Mario je prvog džokera iskoristio tek na 11. pitanju. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Biblijski Gog i Magog su… A: barbari sa sjevera, B: klerici s istoka, C: monasi s juga ili D: pomorci sa zapada.

Foto: HRT

Nije bio siguran u odgovor. Pretpostavljao je da su to barbari sa sjevera, pa je odlučio iskoristiti džokera "zovi". Džoker također nije znao točan odgovor, ali je pomišljao na istu opciju.

Mario je potom odlučio riskirati te je kao konačan odgovor odabrao A: barbari sa sjevera - što se pokazalo točnim. Time je osvojio 10.000 eura i veliki pljesak publike.

- Barbari sa sjevera, neprijatelji Izraela, također u Otkrivenju neprijateljska sila kojom vlada Sotona i koja će se pokazati neposredno prije kraja svijeta, pojasnio je Tarik.

Na idućem, 12. pitanju Mario je zatražio pomoć publike. Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Kako se zagrebački Trg sv. Marka zvao do 1992. godine?. Ponuđeni odgovori bili su: A: Trg Stjepana Radića, B: Trg Matije Gupca, C: Trg Vladimira Nazora i D: Gornjogradski trg.

Publika je 30 posto glasova dala odgovoru A, 52 posto odgovoru B, 8 posto odgovoru C te 10 posto odgovoru D.

Foto: HRT

Mario se nadao da se publika nije povela za njegovim razmišljanjem. Nakon kraćeg dvoumljenja, kao konačan odgovor odabrao je B: Trg Matije Gupca.

No, kako je objasnio Tarik, nakon atentata u beogradskoj skupštini trg je bio imenovan u čast Stjepana Radića, dok mu je povijesno ime Trg sv. Marka vraćeno 1992. godine. Točan odgovor bio je A: Trg Stjepana Radića.

Nažalost, nakon vrlo dobre igre Mario je kviz napustio s iznosom drugog praga - 5.000 eura, a neiskorišten mu je ostao i džoker "pola-pola".

Ljubiteljima kvizova Mario je od prije poznat. Naime, 2024. godine nastupio je u kvizu 'Joker', nakon kojeg je za 24sata ispričao potresnu priču o padu Blizanaca u New Yourku 9.11.2001.godine.

- Tog jutra poletio sam iz New Yorka s tog istog aerodroma u isto vrijeme u razmaku deset minuta, kad i onaj zrakoplov koji se srušio u Pennsylvaniji. Kada sam sletio u Floridu i našao se s prijateljicom, njezino lice je bilo blijedo. Rekla mi je da su se srušili Twinsi, a ja pojma nisam imao. Isprva sam bio u nevjerici i začuđen. Pa bio sam samo 36 sati prije na njima.

Foto: NOVA TV

- Ne možete sebi pojmiti da su se te grdosije srušile. Nazvao sam rođakinju koja je tamo, a ona mi je rekla 'hvala Bogu što si se javio, tvoji su zvali već 3 puta, linija je pretrpana, ne mogu te dobit'. Objasnila mi je da su avioni udarili u Twinse, a ja sam promijenio sve moguće boje na licu, srce mi se spustilo u pete. Jeza – pričao nam je Mario.

No, tu nije kraj njegove priče. Nesvjestan što se dogodilo dok je letio, Mario je tražio potvrde i pokušao prevladati stanje šoka.

- Sjedio sam u shopping centru i u jednom trenutku ulazi posada s mojeg aviona i pogleda me stjuard koji mi kaže 'Vi ste bili na našem letu?', ja odgovorim potvrdno, a on meni 'Hvala Bogu, dobro smo prošli'. Tada nisam najbolje shvatio tu rečenicu, ali kasnije sam shvatio na što je on tada mislio. Kasnije sam pročitao naslovnicu jednih novina, na kojoj je pisalo FBI sumnja na bombu na letu Continental Airlinesa, nakon što su na kotaču našeg aviona našli poruku 'Bushu s ljubavlju'. Ali, nikakvu bombu nisu pronašli – ispričao nam je.

Foto: Privatan album

Iako je tu priča završila, Mario nam govori kako je nekoliko godina kasnije pronašao knjižicu jednog novinara, 'Flight path'.

- Ispostavilo se da je avion u kojem sam bio taj dan, stvarno trebao biti otet. Bio je u planovima da bude otet i presretne Air Force One. Nisu našli bombu, ali kad su istraživali našli su jedan komad nepodignute prtljage i na unutarnjoj strani stolića u avionu zalijepljene nožiće za otvaranje konzervi, kakvi su bili i u drugim avionima s kojima su svladali posadu – objasnio nam je, a otmičari nasreću nisu se uspjeli ukrcati na njegov let.

Prije njega, Igor Linardić i Bruno Budimir Bekan u ovotjednoj emisiji kviza Tko želi biti milijunaš? zapeli su na sedmom pitanju zbog kojeg su napustili kviz bez da su iskoristili ijednog džokera.

Igor Linardić iz Rijeke, koji živi u Zagrebu, magistar je ekonomije zaposlen u agenciji za provedbu EU projekata. Ovotjednu epizodu kviza „Tko želi biti milijunaš?“ otvorio je odgovarajući na šesto pitanja, pri čemu su mu na raspolaganju bila sva tri džokera.

Pitanje za 300 eura glasilo je: Što nije jedan od osnovnih filozofskih pojmova?. Ponuđeni odgovori bili su: A: bit, B: bitak, C: bitka i D: biće.

Igor je bez oklijevanja odgovorio C: bitka — i bio je u pravu.

Na idućem, 7. pitanju Igor je netočno odgovorio i, nažalost, napustio emisiju, a da nije iskoristio nijednog džokera. Na pitanju za 600 eura trebalo je odgovoriti koliki su trenutačno najsnažniji komercijalni procesori.

Foto: HRT

Među ponuđenim odgovorima - 6 gigaherca, 32 terabajta, 256 decibela i 12 megapiksela - Igor je odabrao 32 terabajta, ali točan odgovor bio je 6 gigaherca.

Igor je emisiju napustio s iznosom od 150 eura.

Borna Budimir Bekan iz Zagreba u "Najbržem prstu" prvi je točno poredao tornjeve od zapada prema istoku: Svemirsku iglu, Eiffelov toranj, Kosi toranj u Pisi i Toranj Sljeme.

Magistar je računarstva, ima 25 godina i radi kao programer u jednoj tvrtki. U slobodno vrijeme uživa u zabavi, sportu, druženju s prijateljima i povremenim nastupima na kvizovima.

Bruno je lako i sigurno stigao do sedmog pitanja, no, kao i prethodni natjecatelj, brzopleto je odgovorio te napustio kviz s osvojenih 150 eura i sva tri neiskorištena džokera.

Foto: HRT

Pitanje za 600 eura glasilo je: Isplovili ste s otoka Brača – pronađite kopno!

Među ponuđenim odgovorima, Sustjepan, Sumartin, Sutivan i Supetar, Bruno je odabrao Sumartin. No, točan odgovor bio je Sustjepan.

Voditelj Tarik Filipović pojasnio je kako se Sumartin, Sutivan i Supetar nalaze na Braču, dok je Sustjepan u Dubrovniku, u smjeru Mokošice.