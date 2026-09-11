Detour slavi velikih 20 godina benda novim albumom 'Sve je OK' i singlom 'Umjetne glave'

Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom „Sve je OK“ i novim singlom „Umjetne glave“.

Foto: PROMO

Sedmo izdanje benda donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je pet dosad neobjavljeno, a publika će ih, uz presjek dosadašnjih pjesama Detoura, moći čuti i uživo na velikom koncertu 2. listopada u klubu Boogaloo.

“Sve je OK“ naslov je koji istovremeno zvuči optimistično i ironično, što je upravo i njegova namjera. Kako objašnjava frontmen Nenad Borgudan, naslov albuma referira se na svijet u kojem živimo, ali istovremeno ima vrlo osobno značenje : "Album ima osobnu asocijaciju i motivaciju jer sadržava pjesme koje su, možda i najviše do sad, autobiografske i svaka se bavi određenim životnim problemima ili zadovoljstvima kroz koje sam prolazio proteklih godina. Tako da je ‘Sve je OK’ zbirka gorko-slatkih emocija koje čine život."

Foto: PROMO

Prvi singl s novog albuma je „Umjetne glave“, pjesma inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi, posebno pojavom umjetne inteligencije: "Pojava umjetne inteligencije nameće pitanje što će donijeti situacija u kojoj superiornija inteligencija od naše, nema ‘srce’, tj. emocije, empatiju i moralna ‘ograničenja’. Meni se odgovor čini logičan i očit“, kaže Nenad Borgudan.

2. listopada u klubu Boogaloo Detour će velikim koncertom obilježiti dvije važne stvari - 20 godina benda i izlazak novog albuma. Za ovu će prigodu bend nastupiti u proširenom sastavu.

"Čeka nas svečani Detour koncert, dakle u proširenom instrumentalnom sastavu, s pokojim dragim gostom, kao što to uvijek upriličimo povodom izlaska novog albuma. Svirat ćemo pjesme iz svih razdoblja našeg djelovanja i odabrane pjesme s novog albuma, tako da nećemo previše gnjaviti s pjesmama koje publika još ne zna.." - našalio se Borgudan.

Foto: PROMO

Uz koncert i digitalno izdanje albuma, „Sve je OK“ donosi i važnu novost za ljubitelje fizičkih izdanja - album izlazi na vinilu koji će biti dostupan na koncertu po promotivnoj cijeni!

Novi album, izlazak drugog vinilnog izdanja te veliki koncert u Boogaloou - ovo je velika godina za Detour i bit će proslavljena u velikom stilu.

Vinil će biti promotivno dostupan na koncertu, a karte za koncert dostupne su na Entrio.hr.