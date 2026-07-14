Pjevačice Detoura: Razbijala sam zid kad su me zvali u bend

Dvadeset godina nakon osnutka Detour i dalje uspješno piše nova glazbena poglavlja. Bend predvođen autorom i osnivačem Nenadom Borgudanom ove godine predstavlja novi studijski album, a veliko slavlje zakazano je za 2. listopada u zagrebačkom klubu Boogaloo. Tim povodom razgovarali smo s pjevačicama Ivanom Giova Radan i Laurom John.

Kako je izgledao trenutak kad ste saznale da postajete dio Detoura?

Ivana: Smiješno. Nenad me zvao, a ja sam u tom trenutku imala malj u ruci i razbijala nekakav zid u zgradi (ajmo reći da volim radne akcije). Uglavnom, Nenad me nazvao i rekao da su odlučili surađivati sa mnom i čestitao mi, na što sam ja čestitala njima (i nastavila s radovima). Ha, ha, ha, točno tako je izgledao trenutak.

Laura: Imam točno sliku koju sam mami i tati poslala sa suzama radosnicama i u potpunom pozitivnom šoku, mislim da je to najbolji prikaz mojeg mentalnog stanja tad, sreća i nevjerica.

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Što ste jedna o drugoj pomislile kad ste se upoznale?

Ivana: Lauru sam prvi put vidjela u studiju, kratko, i sjećam se kako je prštila od neke vesele energije. To je bio baš prvi dojam i, iskreno, nije me prevario. Danas je i dalje doživljavam kao osobu koja u prostor unese puno vedrine, naš leptirić.

Laura: Ha, ha, ha. Znam da smo se obje prepale u startu, na prvi pogled smo bile u potpunosti drugačije i mislile da možda nećemo naći zajednički jezik. Kakva zabluda...

Sjećate se prve zajedničke probe, tko se odmah snašao s bendom na prvu, a tko je hvatao ritam?

Ivana: Ja sam se odmah snašla jer sam imala više iskustva. Dugo sam imala i svoj bend tako da mi je to dosta poznat teren. Lauri je to sve bilo dosta novo.

Laura: Imali smo prije toga dosta 'individualnih proba' koje su bile dio audicije pa smo obje uspjele prodisati s bendom tad, a onda je još samo preostalo da se nas dvije ušetamo. Rekla bih da sam podjednako hvatala ritam i snašla se na prvu, mislim da je ista stvar i s druge strane ženske medalje.

Foto: PROMO

A tko češće kaže: 'Ma dobro je, idemo dalje'?

Ivana Giova Radan: Mislim da smo obje dosta takve, ovisi o situaciji, ali ako moram birati, rekla bih da sam to češće ja. Ne zadržavam se predugo na stvarima koje ne mogu promijeniti.

Laura John: Iskreno, Giove. Ja sam gotovo uvijek pozitivna, ali malo teže razriješim loše emocije. Vjerojatno zato stalno guram na pozitivu.

Koliko ste slične, a koliko različite i po čemu?

Ivana Giova Radan: Slične smo u puno toga, kad pričamo doslovno u isto vrijeme izgovaramo iste rečenice, dovršavamo jedna drugoj misli, vrlo lako se dogovaramo, ali ako malo dublje zagrebemo, dosta smo različite i to je definitivno dobro za naš odnos (i za bend). Laura će se tako možda više uzbuditi oko određenih situacija, ide vrisak, suze, grljenje, skakanje (bez obzira bila dobra ili “loša” vijest), a ja sam više tip koji ostane onako…cool, pa tek kasnije u miru prođem kroz sve. Laura se npr voli više šminkati, sređivati, ulaziti u detalje, a ja sam lik koji to sve dosta pojednostavni (toliko da sam prije ponekad znala doći i bez šminke na nastup).

Laura John: Zapravo smo dosta različite, ali i dosta slične. Ja sam više “girly girl” ako se to može tako reći, a Giove je više ležerni tip. S vremenom smo obje preuzele pomalo od svake.

Što vas je kod članova Detoura najviše iznenadilo kada ste postale dio ekipe?

Ivana Giova Radan: Zapravo vrlo malo iznenađenja me dočekalo. Jer ja dolazim prazne glave na “teren”, ne stvaram slike o ljudima, nemam očekivanja, pa onda sve što pronađem nije neko iznenađenje.

Laura John: U principu najviše to da su “normalni” ljudi, prije sam ih (kao i sve druge kolege) doživljavala nekako “nedodirljivima”.

Foto: PROMO

Postoji li neka pjesma Detoura koju privatno pjevušite češće nego ostale?

Ivana Giova Radan: Ponekad mi se dogodi da “iskopam” neku pjesmu koju uopće ne izvodimo i onda mi se vrti u glavi danima, recimo, nedavno mi se to dogodilo s pjesmom “Space 3p”. A i kad radimo na novom singlu, zna mi se uvući pod kožu pa ga pjevušim češće nego inače, kao da ga “ispratim” kroz sve faze prije nego ugleda svjetlo dana.

Laura John: Ima ih stvarno puno, ali najčešće mi doleti u misli “Ljeto počinje”.

Jeste li ikad zaboravile tekst usred nastupa i kako se u tom trenutku međusobno 'izvučete'?

Ivana: Ha, ha, ha, naravno! Znači, pjevam pjesmu godinama i odjednom, usred pjesme, iz mene izlaze vokali, a ne tekst. Ide pogledavanje prema Nenadu i Lauri, upitnici poviše glave... Bitno je samo ne stati, nego nastaviti i ne prasnuti od smijeha jer je ponekad to prirodni refleks. Publika nikad ne zamjera takve stvari, naprotiv. Time pokazujemo da smo i mi samo obični ljudi te zna ispasti sve skupa simpatično, pogotovo ako publika nastavi pjevati.

Laura: Uh, jesam. Sreća je to što uvijek netko pjeva back vokal pa se brzo nadovežem, a i, iskreno, nekad mislim da nemam pojma tekst, pa krene pjesma i tekst sam krene...

Što je teže, radni dan ili koncertni vikend?

Ivana Giova Radan: Ništa nije teško! Bitno je samo da sam zdrava. To naglašavam jer je pjevati bolestan teško, a to mi se znalo dogoditi. Na poslu jednostavno uzmem bolovanje i odležim. Ali kad je “teren” u pitanju, znale su se dogoditi situacije kada bi se razbolila doslovno dva sata prije koncerta i to do mjere da izgubim glas uz jake bolove. To su oni momenti kad shvatiš da nema plana B. Ali prođe i to, i ostane ti još jedno iskustvo više i još malo jača verzija tebe.

Laura John: Uglavnom su moji radni dani vezani za glazbu tako da mi ništa nije teško. Ako nisam na koncertnom vikendu, onda pišem/snimam/pjevam…

Tko bi od vas dvije bolje prošao u reality showu?

Ivana Giova Radan: Nemam pojma. Ne pratim baš te realityje. Nisam sigurna da bih se i prijavila. Ma ne vidim ni Lauru u tome baš. Iako, nikad ne reci nikad. Ma mi smo zapravo stalno u realityju, hahaha.

Laura John: Ovisi kakvom reality showu se radi… Survivor primjerice ne bih izdržala 3 dana, ali zaaato se preporučam za Ples na zvijezdama.

Zašto publika ne smije propustiti koncert Detoura 2. listopada u Boogaloou?

Ivana: Zato da ne pitaju više: 'Kad će neki veliki koncert u Zagrebu?'. Šalu na stranu, posljednji put u Boogaloou bila je toliko dobra energija da je jedino logično ponoviti to i napraviti još veći koncert.

Laura: Jer vam spremamo brojne glazbene poslastice koje apsolutno ne smijete propustiti.