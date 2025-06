Devin Juraj kao dječak je ostao bez oca: 'Trudim se da u svemu što radim on bude ponosan...'

Devin Juraj je osvajao publiku i žiri cijelu sezonu showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a za finale se transformirao u Jacquesa Houdeka i izveo pjesmu 'Stotinama godinama' kojom je oduševio i publiku i žiri, ali i samog Jacquesa koji je pohvalio Devinovu transformaciju.

Mladi Puljanin brzo je osvojio srca publike nastupima u 'Tvoje lice zvuči poznato', no to je samo jedan korak na putu koji je oduvijek bio usmjeren prema jednom cilju - postati umjetnik koji od svoje umjetnosti može živjeti. Kao tinejdžer bio je finalist “Supertalenta”, nastupao je na Eurosongu i kao plesač uz Albinu Grčić, a trenutačno je jedan od glavnih glumaca u mjuziklu “Jadnici” u zagrebačkoj Komediji.

Devinov put do glazbe nije bio konvencionalan. Krenuo je s plesom, zatim se okušao u glumi, da bi na kraju glazba postala njegov primarni izričaj.

Njegov umjetnički put formalno je započeo s 12 godina kada je rekreativno upisao ples, nakon što se nije pronalazio u sportovima. Taj trenutak označio je cvjetanje njegovog umjetničkog duha. Godine 2017. upisuje dramsku skupinu Istarskog narodnog kazališta, a već iduće godine dobiva ulogu Lisandra u "Snu Ivanjske noći". Glas je počeo njegovati 2019. zbog potrebe audicije za fakultet, te iste godine upisuje Brighton Institute for Contemporary Theatre Training u Engleskoj. Zbog pandemije se 2020. vraća u Hrvatsku i seli u Zagreb, gdje započinje edukaciju za audio inženjera. Službeno pjevačku karijeru započinje 2021. pjesmom "Trajat će".

Uz Devina je uvijek bila njegova majka, Viviana Juraj Sokolić, 48-godišnja agentica za najam vila u Istri. Njihov odnos, kako sami kažu, specifičan je i izgrađen na iskrenosti i povjerenju.

- Devin i ja imamo jedan specifičan život. On je bio jako željeno dijete, plod ljubavi - otkrila je Viviana u intervjuu za Story. Ipak, kazala je kako su ona i sin od njegovog rođenja bili na "na ratnoj nozi".

- Ništa nisam mogla s njim... I Tomislav, njegov tata, tu je stvarno imao jednu veliku ulogu. On je uspijevao s njim sve, a ja ništa - rekla je Viviana.

Nažalost, sudbina im je oduzela najvoljeniju osobu, Devinova oca, petnaest dana prije njegovog prvog odlaska u vrtić.

- Nakon toga smo postali mama i sin, i prijatelji - prisjeća se Devinova majka. Devin potvrđuje da je to najbolji opis njihovog odnosa: prijateljstvo, povjerenje i poštovanje, gdje je majčina riječ zadnja, ali se sve uvijek moglo riješiti razgovorom. Sjeća se i "ugovora" koje su sklapali kad bi nešto pogriješio, gdje bi majka napisala kaznu, a oboje bi se potpisali. Viviana nije klasični 'momager', već prvenstveno majka i potpora, uvijek tu da sasluša i pomogne, bilo da se radi o kreativnim idejama za spotove ili prijevozu i izradi scenografije, u čemu često pomaže i Devinov djed.

Devin kaže kako je odrastanje bez oca bilo teško i kako upravo njemu posvjećuje svoj stvaralaštvo.

- Sve što radim je zahvala njemu. Čovjek je došao iz Kanade, zaljubio se u ženu čiji jezik je jedva govorio, napustio sve prijatelje i ušao u kulturu koja mu je bila strana, da bi na kraju nju oženio, dao meni život i ostao vječno u našim srcima. Smatram da je njegov put mene doveo do ovog gdje sam sad i njemu sam do neba zahvalan. Zato kao zahvalnost cijeloj obitelji, ali i njemu, sve što radim posvećujem njima svima i njemu jer uživam u svakom trenutku koji imam, za sebe, ali i za njega. Možda me nekad možete vidjeti u backstageu ili tik prije početka pjesme kako nešto šapćem, a to su često molitve ili zahvale, i njemu i Bogu. Usko sam vezao ta dva pojma jedan uz drugi jer mi to daje snagu kad utihnem cijeli svijet i ostanem sam sa sobom i mislima. Dajem ocu počast time što radim i trudim se da uvijek bude ponosan na sve što postignem jer mi on i moja voljena obitelj za to daju snagu - otkrio nam je nedavno u intervjuu za Cafe.