Diana bi bila ponosna: Prinčevi William i George pomagali su u pripremi ručka za potrebite...

Britanski princ William poveo je najstarijeg sina, princa Georgea (12), u londonsku dobrotvornu organizaciju za beskućnike, gdje su pomagali u pripremi božićnog ručka za potrebite, objavila je u subotu Kensingtonska palača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Princ William i princ George pripremali ručak za beskućnike | Video: 24sata/Reuters

Noseći pregače, George je s tatom radio u kuhinji, razgovarali su i smijali se s osobljem centra. Pokojna baka, Lady Di, sigurno bi bila ponosna jer je upravo ona vodila Williama u istu tu ustanovu kad je imao 11 godina. Toga se prisjetio i sam princ na društvenim mrežama.

Nedavno su William i Kate objavili svoju dugo iščekivanu božićnu čestitku za 2025. godinu, podijelivši na svom službenom Instagram profilu dirljivu obiteljsku fotografiju.

Za kraljevsku obitelj ova je godina bila izazovna, pa su time osmjesi na fotografiji još značajniji i ulijevaju nadu, a objava je brzo prikupila stotine tisuća lajkova i komentara podrške iz cijelog svijeta.

Zanimljiv detalj je da je fotografija, kako je navedeno u opisu objave, snimljena još u travnju 2025. godine, iako je kraljevska obitelj odabrala baš nju za svoju blagdansku čestitku. Uz fotografiju stoji jednostavna poruka: "Želimo svima sretan Božić."