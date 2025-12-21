Obavijesti

LIJEPA GESTA

Diana bi bila ponosna: Prinčevi William i George pomagali su u pripremi ručka za potrebite...

Piše Jasmina Bauman, Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Diana bi bila ponosna: Prinčevi William i George pomagali su u pripremi ručka za potrebite...
Foto: profimedia

Lady Di je upravo u ovu ustanovu vodila Williama kada je imao 11 godina, a sada je on nastavio ovu lijepu humanitarnu tradiciju sa svojim sinom, princom Georgeom

Britanski princ William poveo je najstarijeg sina, princa Georgea (12), u londonsku dobrotvornu organizaciju za beskućnike, gdje su pomagali u pripremi božićnog ručka za potrebite, objavila je u subotu Kensingtonska palača.

Noseći pregače, George je s tatom radio u kuhinji, razgovarali su i smijali se s osobljem centra. Pokojna baka, Lady Di, sigurno bi bila ponosna jer je upravo ona vodila Williama u istu tu ustanovu kad je imao 11 godina. Toga se prisjetio i sam princ na društvenim mrežama. 

Nedavno su William i Kate objavili svoju dugo iščekivanu božićnu čestitku za 2025. godinu, podijelivši na svom službenom Instagram profilu dirljivu obiteljsku fotografiju.

USUSRET BOŽIĆU Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane
Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane

Za kraljevsku obitelj ova je godina bila izazovna, pa su time osmjesi na fotografiji još značajniji i ulijevaju nadu, a objava je brzo prikupila stotine tisuća lajkova i komentara podrške iz cijelog svijeta.

Zanimljiv detalj je da je fotografija, kako je navedeno u opisu objave, snimljena još u travnju 2025. godine, iako je kraljevska obitelj odabrala baš nju za svoju blagdansku čestitku. Uz fotografiju stoji jednostavna poruka: "Želimo svima sretan Božić."

