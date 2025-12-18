Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane

Princ William i princeza Kate objavili su svoju dugo iščekivanu božićnu čestitku za 2025. godinu, podijelivši na svom službenom Instagram profilu dirljivu obiteljsku fotografiju. Za kraljevsku obitelj ova je godina bila izazovna, pa su time osmjesi na fotografiji još značajniji i ulijevaju nadu, a objava je brzo prikupila stotine tisuća lajkova i komentara podrške iz cijelog svijeta.

Na novoj fotografiji, objavljenoj tjedan dana prije Božića, princ i princeza od Walesa poziraju sa svojom djecom: princom Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom. Obitelj je smještena u prirodi, okružena poljem narcisa, svi članovi obitelji ležerno su odjeveni u pulovere i traperice, a njihovi široki osmijesi odaju dojam bliskosti i sreće.

Foto: Isabel Infantes

Zanimljiv detalj je da je fotografija, kako je navedeno u opisu objave, snimljena još u travnju 2025. godine, iako je kraljevska obitelj odabrala baš nju za svoju blagdansku čestitku. Uz fotografiju stoji jednostavna poruka: "Želimo svima sretan Božić."

Komentari popit "Prekrasna slika", "Divna obitelj", "Sretan Božić" preplavili su objavu, pokazujući koliko je javnost sretna vidjeti obitelj na okupu i u dobrom raspoloženju.

Podsjetimo, princeza Kate je u siječnju ove godine objavila da je u remisiji, a tijekom godine postupno se vraćala svojim kraljevskim dužnostima.

Nedavno je, početkom prosinca, bila domaćica svog petog godišnjeg božićnog koncerta "Together at Christmas" u Westminsterskoj opatiji, gdje je s njom na misu stigla cijela obitelj, nakon što gotovo šest mjeseci nisu viđeni zajedno u javnosti.