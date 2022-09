DiCaprijev prijatelj otkrio zašto glumac ne izlazi sa starijima od 25: 'Žene se žele skrasiti, on ne'

Kad djevojke napune 25 godina, one traže nešto više. Žele se udati i skrasiti. To nije ono što Leo želi. On ne želi obitelj niti želi biti sa ženom koja će ga na to tjerati, rekao je prijatelj Leonarda DiCaprija (47). Objasnio je to nakon što su se mnogi prisjetili 'pravila', koje kaže da glumac nikad javno ne izlazi sa ženom starijom od 25 godina.

- Čim upozna djevojku, sat počinje otkucavati. Ako nakon nekoliko godina postane prestara, onda postane stvar prošlosti. Ista stvar je ako mu se pokuša previše približiti - dodao je izvor za PageSix te napomenuo da Leonardo možda stari, ali da 'njegov ukus ne stari'.

Leonardo je nedavno prekinuo četverogodišnju vezu s glumicom i modelom Camilom Morrone (25). Još uvijek se ne zna razlog prekida, ali zna se da je veza završila samo dva mjeseca nakon što je ona napunila 25.

Tek su nedavno prekinuli, a DiCaprio je već 'uhvaćen' s novom djevojkom, Ukrajinkom Marijom Beregovom (22). Djevojka, očekivano, ima manje od 25 godina, a bila je udana za Ahmeda Masouda Abdelhafida (30). Inače, unuka ministra unutarnjih poslova i lojalnog sluge Moamera Gadafija.

Odrasla je u Švicarskoj gdje je pohađala privatni internat, a trenutačno živi u Londonu gdje studira kako bi mogla preuzeti obiteljsku farmaceutsku tvrtku.

