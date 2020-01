DiCaprijeva bivša rodila treće dijete u tri godine: 'Prekrasno'

Bar Refaeli (34), izraelski model i bivša djevojka Leonarda DiCaprija (45) rodila je treće dijete koje je dobila s biznismenom Adijem Ezrom. Ovo je Bar treća trudnoća u posljednje tri i pol godine, a na društvenim mrežama pohvalila se novom prinovom.

Foto: Instagram

- Ovako izgleda pravi GLAM. Treće dijete u tri i pol godine, život je prekrasan - napisala je Refaeli na svojem Instagramu. Manekenka i poduzetnik vjenčali su se 2015. u Izraelu, već su sljedeće godine postali roditelji djevojčice Liv, a u listopadu 2017. kćeri Elle.

Foto: Instagram

Inače, u siječnju prošle godine manekenku su sumnjičili za utaju poreza. Navodno je u razdoblju od 2006. pa do 2012. godine skrivala 215 milijuna kuna od izraelskih vlasti.

- Ona je već godinama pod istragom, privedena je na ispitivanje prije četiri godine, ali do sada nije bila podnesena nikakva optužnica - piše The Jerusalem Post. Dok se zabavljala s DiCapriom u razdoblju od 2006. do 2007. godine, Refaeli je lagala o svom prebivalištu. Američkim vlastima je rekla da je ona stanovnik Izraela, a poreznim službenicima u Izraelu da živi u SAD-u. Tako je uspjela utajiti 45 milijuna kuna.

