DiCaprio na Oscarima uživao s djevojkom, kipić nije osvojio...

Mlada manekenka i glumica u usponu, Camila Morrone (22) u vezi je s jednim od najpoželjnijih holivudskih neženja, Leonardom DiCaprijem (45), posljednje dvije godine, no par se ranije rijetko pojavljivao zajedno u javnosti.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njihove zajedničke fotografije u pravilu su bile vlasništvo paparazza, a ni na crvenom tepihu na dodjeli Oscara nisu pozirali zajedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, u prvom redu sjedili su jedno pored drugoga, među holivudskom elitom, što su brojni svjetski mediji popratili kao 'veliki iskorak' u njihovom odnosu. Dobro su se Leo i Camila zabavljali, no glumac nije dobio Oscara za glavnu mušku ulogu. Joaquin Phoenix bio je veliki favorit za svoju rolu Jokera te je na kraju i osvojio zlatni kipić.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

DiCaprio će se morati, barem na neko vrijeme, zadovoljiti sa svojim jedinim Oscarom kojeg u vitrini drži još od 2016. i 'Povratnika', kada je konačno pobijedio nakon što je ranije četiri puta bio nominiran.

Camilina glumačka karijera daleko je od tih visina, no mlada Morrone lani se pojavila u prvoj važnijoj ulozi, u niskobudžetnom filmu 'Mickey and the Bear'. Upola mlađa Leova djevojka ima dovoljno vremena za svoju karijeru, a ima i DiCaprijevu podršku.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nije ni čudo s obzirom na to da je oskarovac evidentno slab na mlade djevojke. Dapače, uzorak Leovih bivših vrlo je jasan. Njegovo srce mogu osvojiti samo mlađe od 25 godina, manekenke te poželjno plavuše.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: