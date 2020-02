Spike Lee odao počast Kobeju, Eilish plazi jezik, Chyna šokira

Sve je u Los Angelesu spremno za 92. dodjelu najvažnije i najprestižnije nagrade u svijetu filma - zlatnih kipića Oscara. Večer punu uzbuđenja, dobrih filmova i zagarantirane zabave malo tko želi propustiti...

Svečana ceremonija odvija se u Dolby Theatreu s početkom u 17 sati, odnosno u 2 sata ujutro 10. veljače po našem vremenu. Prijenos uživo možete pratiti na HRT-u 1 od 00:25.

Među onima čije je kombinacija pobrala komplimente struke je pjevačica i glumica Janelle Monae. Tu je i mlada pjevačica Billie Eilish. Nakon malo poziranja, pobjednica ovogodišnjih Grammyja rekla je kako je počašćena što će baš ona izvoditi iduću pjesmu za film o Jamesu Bondu. Otkrila je i kako je pjesma već završena te da je zadovoljna rezultatima. Pojavila se u sebi svojstvenoj kombinaciji... Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Redatelj Spike Lee svojom je kombinacijom odao počast nedavno preminulom košarkaškom velikanu Kobeju Bryantu. Odjenuo je ljubičasto odjelo na kojemu je istaknuo broj 24, broj koji je Kobe nosio većinu svoje karijere u Los Angelesu. Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tu su i simpatični klinci Roman Griffin Davis i Archie Yates iz sjajnog filma 'Jojo Rabbit'.

U posebno dobrom raspoloženju stigao je Bong Joon Ho, redatelj sjajne korejske crne komedije Parazit. Njegov film veliki je favorit u kategoriji 'Najbolji strani film', ali je i 'dark horse' u kategoriji 'Najbolji film'. Kako god prođe film, gospodin Joon Ho ima plan:

- Pit ću do viski do podne.

Na crvenom tepihu među prvima se pojavio glumac Billy Porter koji je za ovu prigodu odjenuo zlatno-crvenu kombinaciju. Ubrzo je stigla i reperica Blac Chyna, čiji će stajling, sigurno, upasti među lošije ove večeri. Fanovi je posebno šokiralo njezino zamrznuto lice...

Iako se za vrijeme same dodjele nagrada hrana ne poslužuje, Akademija za filmsku umjetnost i znanost je potvrdila da će sva hrana koja će biti poslužena u predvorju prije ceremonije biti vegetarijanska, odnosno isključivo na biljnoj bazi.

Akademija je još krajem siječnja objavila priopćenje kako je posvećena smanjenju ugljičnog otiska i zbog svojeg globalnog dosega duguje posvetiti pozornost poboljšanju planeta.

A prije nego što je počela ceremonija, počeli su problemi. Područje je prije sat vremena pogodilo jako nevrijeme. Prokišnjava dio postavljenih šatora, mijenja se dio crvenog tepiha koji je poplavljen, a pomoći su uskočili i vatrogasci... Američki mediji već su se raspisali i o posljedicama ovakvog vremena na pojedine večerašnje frizure... U stvarnim problemima su brojni snimatelji i fotografi iz cijelog svijeta, koji su panično počeli sklanjati skupocjenu opremu.

