Holivudska legenda, glumac, pjevač i plesa Dick Van Dyke (95) ne daje svojim godinama da ga uspore. Snimljen je kako sa svojom suprugom Arlene Silver (50) izlazi iz teretane.

Van Dyke je mnogima najpoznatiji po svojoj ulozi dimnjačara Berta u filmu 'Mary Poppins', a iako mu se uskoro bliži 96. rođendan, još uvijek je pun elana. Navodno on i njegova 46 godina mlađa supruga redovito skupa treniraju.

Unatoč razlici u godinama, Dick i Arlene u sretnom su braku zadnjih devet godina. Upoznali su se 2005. godine na dodjeli nagrada SAG. Ona je tada radila kao vizažistica, a priznala je da su odmah "kliknuli".

- Sjećam se da sam ugledala Dicka za stolom, imao je leptir mašnu i široki osmijeh. Baš kad sam sjela na svoje mjesto, odjednom se stvorio pokraj mene i rekao mi 'bok, ja sam Dick'. Prvo što sam ga pitala bilo je je li glumio u Marry Poppins - ispričala je Silver za intervju za The Huffington Post.

Našalila se kako je 'bila s puno žabaca da dođem do svojeg princa'. Sam Van Dyke slaže se s Arlene da su oni 'savršeni par'.

Dick je prije Arlene bio u braku s Margie Willet, od 1948. sve do 1984. godine. Zajedno su dobili četvero djece, kćeri Stacy i Carrie sinove Barryja i Christiana. Van Dyke također ima petero unučadi i četvero praunučadi.

Osim po ulozi iz 'Mary Poppins', Van Dyke je upamćen i po ulozi Roba Petriea u 'The Dick Van Dyke Showu', 'The New Dick Van Dyke Showu' i 'The Carol Burnett Showu'. Tijekom više od 70 godina karijere osvojio je nagrade Tony, Grammy, BAFT-u, čak pet Emmyja te SAG nagradu za životno djelo, a uvršten je i u televizijsku Kuću slavnih.

Unatoč svojim godinama, ne čini se kao da Van Dyke namjerava prestati glumiti. Njegov najnovija uloga je u još nezavršenom filmu 'Capture the Flag', gdje glumi starijeg ratnog veterana.

- Svi su me ti brojevi podsjetili na to koliko sam se zabavljao. Nisam radio kako bih preživo, plaćali su me da se igram - izjavio je Dick ranije ove godine, tijekom dodjele nagrade Kennedy Center Honors.