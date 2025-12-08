Dick Van Dyke vjeruje da će doživjeti 100. rođendan jer se odrekao ove dvije stvari

Zvijezda filma 'Mary Poppins', Dick Van Dyke, koji će 13. prosinca napuniti 100 godina, nedavno se prisjetio kako je u pedesetima prestao piti alkohol i pušiti. Van Dyke smatra da je upravo ta odluka razlog zbog kojeg je još uvijek ovdje.

Komentar je dao dok je govorio o radu s Waltom Disneyjem, koji je preminuo od raka pluća 1966. godine. Van Dyke se prisjetio kako je Disney previše pušio, piše People.

Kasnije je ispravio svog sina Barryja Van Dykea, kada je Barry rekao da glumac nije mnogo pušio.

- Zapravo sam pušio puno! Mislim da sam tek u pedesetima shvatio da imam ovisničku osobnost. Ako mi se nešto sviđa, pretjerat ću s time. Zato sam se riješio alkohola, cigareta i svega toga, i vjerojatno sam zato još uvijek ovdje - rekao je Dyke.

Foto: gotpap/starmaxinc.com

Zvijezda filma „Chitty Chitty Bang Bang” ranije je otvoreno govorila o prestanku pijenja i pušenja.

Godine 1972. sam je sebe prijavio u bolnicu nakon što je priznao da se bori s alkoholizmom. Ali je priznao da je prestanak pušenja bio dvostruko teži.

- Bilo je mnogo gore nego prestati s alkoholom, još uvijek žvačem nikotinske žvakaće - rekao je 2023. godine.

Progovorio je i o starenju.

- Frustrirajuće je osjećati se umanjenim u svijetu, fizički i društveno - rekao je Dick te dodao da ga gotovo uvijek obitelj i prijatelji moraju posjećivati kod kuće jer mu je putovanje previše naporno.

- Poput mojih starih likova, sada sam pogrbljen, šepam i teturam. Imam problema sa stopalima i ležim koliko god je to pristojno moguće. Vid mi je sada toliko slab da je origami potpuno isključen. Teško pratim grupne razgovore i često se žalim na svoja slušna pomagala - priznao je.

No napomenuo je da se iznutra i dalje osjeća mladim.

- Doživio sam 99 godina dijelom zato što sam tvrdoglavo odbijao prepustiti se lošim stvarima u životu: neuspjesima i porazima, osobnim gubicima, samoći i ogorčenosti, fizičkim i emocionalnim bolovima starenja - rekao je.

Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

- Te su stvari stvarne, ali nisam dopustio da me definiraju. Umjesto toga, tijekom većine svojih godina bio sam u potpunom medvjeđem zagrljaju s iskustvom življenja. Biti živ značilo je živjeti život, ne kao posao, nego kao golemo igralište - zaključio je.

Podsjetimo, Dyke ima 46 godina mlađu suprugu Arlene Silver (54), a u braku su 12 godina. Upoznali su se 2006. na dodjeli nagrada SAG, a glumac je otkrio da je ona prva i jedina žena kojoj se ikad upucavao. Dyke se rado prisjeća trenutka kad je prvi put ugledao Arlene, a prvo su dugo vremena bili samo prijatelji.