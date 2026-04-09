Diddyjevi odvjetnici šokirali su sud! 'Snimke orgija su samo amaterska pornografija...'

Odvjetnici Seana 'Diddyja' Combsa zatražili su da se njihov klijent odmah pusti iz zatvora. Tvrde da su njegove snimke orgija zapravo amaterska pornografija, a ne dokaz o seksualnim zločinima. Combsov odvjetnički tim, koji vode Alexandra Shapiro i Nicole Westmoreland, iznio je to pred trojicom saveznih sudaca u New Yorku. Tvrde da je Combs nepravedno osuđen i da bi trebao biti na slobodi prema Prvom amandmanu američkog Ustava, koji štiti slobodu govora.

Prema Combsovim odvjetnicima, glazbeni mogul osuđen je prema Mannovom zakonu. To je savezni zakon koji zabranjuje prijevoz ljudi u druge države radi seksualnih zločina. Odvjetnici tvrde da je on samo snimao amatersku pornografiju, što je zaštićeno Ustavom. Slučaj je privukao veliku pažnju medija, a glavni dokaz bile su snimke takozvanih 'freak-offova'. To su bile zabave koje su trajale danima, a na kojima su bili Combs, njegove djevojke i seksualni radnici.

- Orgije i noći u hotelima bili su isplanirani seksualni nastupi koji su uključivali kostime, igranje uloga i posebnu rasvjetu. Snimale su se kako bi Combs i njegove djevojke kasnije mogli gledati tu amatersku pornografiju. Snimanje i gledanje takve pornografije zaštićeno je Prvim amandmanom i zbog toga se za to ne može suditi - piše u dokumentu koji su predali njegovi odvjetnici.

Tužiteljica Christy Slavik odbacila je tvrdnju obrane o amaterskoj pornografiji kao 'neutemeljenu'. Naglasila je da se Combs 'potpuno razlikuje od ljudi koji prodaju filmove za odrasle'.

- Unajmljivao je i prevozio prostitutke kako bi imale spolne odnose s njegovim djevojkama za njegovo vlastito seksualno zadovoljstvo, a ponekad je i sam sudjelovao u seksu - rekli su tužitelji.

Slavik se složila s odlukom suca Aruna Subramanian. Combsov tim također je tvrdio da je sudac uzeo u obzir optužbe za koje je Combs na kraju oslobođen.

- Bili smo potpuno jasni. Sud nije smio uzimati u obzir djela za koja je Combs oslobođen krivnje - rekla je Shapiro tijekom saslušanja.

Što se tiče kazne od 50 mjeseci, Shapiro je rekla da je to 'najviša kazna ikad izrečena nekome za takav prekršaj Mannovog zakona'.

Zatražili su da se reper odmah pusti na slobodu ili, 'u najmanju ruku', da mu se odredi puno manja kazna. Čini se da suci nisu bili uvjereni u argumente nijedne strane. Jedan od sudaca je čak rekao da se 'izgubio' dok je govorio Combsov tim, izvijestio je Page Six.

Combs, koji nije došao na ovo ročište, proglašen je krivim za organiziranje prijevoza radi prostitucije u srpnju 2025. Uhićen je u rujnu 2024. zbog optužbi za reketarenje, trgovinu ljudima i prostituciju. Iako je oslobođen težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima, osuđen je po dvije točke optužnice, a za svaku je mogao dobiti do deset godina zatvora.

Osuđen je u listopadu 2025. i prebačen iz pritvora u Brooklynu u savezni zatvor s blažim osiguranjem Fort Dix u New Jerseyju. Njegov datum izlaska nedavno je pomaknut s lipnja na travanj 2028. godine. Ta je odluka donesena nakon što je Combs primljen u program za odvikavanje od ovisnosti, što često može skratiti boravak u zatvoru.

- Gospodin Combs redovito sudjeluje u programu za odvikavanje i od početka je ozbiljno shvatio svoj oporavak - rekao je tad njegov predstavnik.

- Potpuno je posvećen tome, usredotočen na napredak i želi se promijeniti nabolje - dodao je.