'USREDOTOČEN NA RAST'

Diddy će ranije izaći iz zatvora

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Danny Moloshok

Nakon što mu je zatvorska kazna produljena zbog kršenja pravila, glazbeni mogul Sean 'Diddy' Combs će ipak izaći ranije iz zatvora nego što je to planirano

Reper Sean "Diddy" Combs (56) ranije će izaći iz zatvora nego što je to bilo planirano, navodi Page Six. Glazbeni mogul završio je u zatvoru zbog optužbi povezanih s prostitucijom, a umjesto 4. lipnja 2028. pustit će ga 25. travnja iste godine. On se trenutno nalazi u ustanovi Fort Dix u New Jerseyju, a dobio je raniji izlazak na slobodu nakon što su ga u studenom prihvatili u program rehabilitacije od ovisnosti o drogama. 

- Gospodin Combs je aktivan sudionik u Rezidencijalnom programu za odvikavanje od ovisnosti (RDAP) i od samog je početka ozbiljno shvatio svoj proces rehabilitacije - rekao je njegov predstavnik te dodao kako je Diddy 'potpuno angažiran u svom radu, usredotočen na rast i predan pozitivnim promjenama'. 

Kršenje pravila prethodno mu je produžilo kaznu

Ovo nije prvi preokret u Diddyjevoj zatvorskoj sagi. Njegov prvotni datum izlaska, 8. svibnja 2028., pomaknut je na 4. lipnja 2028. prošlog studenog, nakon što je navodno prekršio zatvorska pravila. Prema izvješćima, konzumirao je 'domaće' alkoholno piće i sudjelovao u zabranjenom trosmjernom telefonskom pozivu. TMZ je otkrio da je alkohol uključivao šećer, Fantu i jabuke koje su fermentirale dva tjedna.

Diddyjev tim, međutim, branio je poziv tvrdeći da je bio zaštićen odvjetničko-klijentskom povjerljivošću.

- Gospodin Combs je u svom prvom tjednu u FCI Fort Dix i usredotočen je na prilagodbu, rad na sebi i svakodnevno napredovanje. Kao i kod svake visokoprofilirane osobe u novom okruženju, tijekom njegovog boravka tamo bit će mnogo glasina i preuveličanih priča - većina njih neistinita. Molimo ljude da mu daju priliku, privatnost da se s dostojanstvom i svrhom usredotoči na svoj osobni rast - rekao je tada njegov glasnogovornik. 

Sean "Diddy" Combs attends trial in New York federal court
Foto: Jane Rosenberg

Tražio manju kaznu 

Diddy je u prosincu podnio žalbu, tražeći ili trenutno puštanje ili smanjenu kaznu, tvrdeći da tužitelji nisu uspjeli dokazati svoj slučaj i da je njegova izvorna kazna prekršila njegova ustavna prava. Tužitelji su se na to očitovali u veljači.

Zatvoren od uhićenja u rujnu 2024., Diddy je osuđen po dvije točke optužnice za prijevoz radi prostitucije, dok su ga oslobodili optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja. 

