Dijelili su pozornicu s Beyonce i Stingom, sad stižu i u Obonjan: Oni su europski soul funkeri

Da neobična mjesta mogu postati još posebnija, ovog ljeta pokazat će otok Obonjan gdje se priprema jedinstveni glazbeni spektakl – Zvukovi otoka/Sounds od the Island. Riječ je o projektu kojim se zvuk europskih i svjetskih metropola želi približiti stanovnicima Šibenika i njihovim gostima, ali i lokalnom stanovništvu.

Tu čast dobili su glazbenici iz brenda Soul Shadows Tantriq. Riječ je o europskim soul-funkerima iz Amsterdama i Zagreba, predvođenima frontmenom Mirzom Tetarićem. Članovi benda rezidenti su amsterdamskog Bourbon Street Cluba, kroz čije su pozornice prošli gotovo svi najveći glazbenici 20. stoljeća.

Glazbenici iz Soul Shadows Tantriq dijelili su stage gotovo sa svima njima – Rolling Stonesi, Prince, Sting, B.B. King, ZZ Top, Joss Stone, a u posljednje vrijeme s Mariom Biondijem, Beyonce, Smoove&Turrellom…

Jedinstveni koncert zakazan je za 15. srpnja, a bit će još autentičniji zahvaljujući sjajnoj lokaciji; spektakularnom obonjanskom amfiteatru.

– Uz čisto more, spoj prirode i mora, otoci su svakako nešto što nas čini jedinstvenim u svijetu! Uostalom, imamo ih preko tisuću i svaki od njih ima svoju posebnu priču. Baš zato, iz godine u godinu svojom arhitekturom i 'opuštenim' načinom života privlače brojne turiste iz čitavog svijeta - poručio je Goran Kunštek, krativni direktor cijelog ovog projekta.

- Vodeći se time, odlučili smo poslati najljepšu razglednicu u svijet, ali, naravno, uz glazbu jer je ona uvijek ta koja nas spaja i povezuje, bez obzira koji jezik pričali ili iz koje države dolazili. Naši glazbenici uvijek teže zanimljivim mjestima za izvedbe, a ljepota i raskoš Obonjana svakako je scenografija za poželjeti - dodao je.

Uz 'Make it count Jack Daniel's' i CMA promotions, program podržavaju Obonjan te partner TZ Šibenik, a jedan od ciljeva je i povezivanje otoka s gradom.

Želja je organizatora približiti otok gradu, i to ne samo Šibenčanima, već i njihovim gostima. Stanovnicima to može biti sjajan izbor za getaway, u kojem ne moraju 'potegnuti' daleko, a opet će dobiti onaj poželjan osjećaj da su se maknuli iz grada, njegovog ljetnog šušura i užurbanosti.

Za turiste je, pak, ovakvo događanje, ali i otkrivanje Obonjana kao mjesta za izlet, fantastična stvar jer time njihov odmor dobiva još jednu dodatnu vrijednost.

– Pozivamo Šibenčane i naše goste da prvi put, nakon dugo vremena, organizirano posjete Obonjan uz zabavu vrhunskog benda i DJ-a! Suradnja uključuje dvosmjernu komunikaciju s otokom jer do sada je Obonjan bio privatni otok zatvoren za javnost. Želimo da gosti Obonjana uživaju i u Šibeniku, a i da postoji izlet na otok organiziran iz Šibenika tj. da on postane otok šibenskog arhipelaga u punom smislu te riječi – rekli su iz TZ Šibenik.

Ranije se spomenula 'dodatna vrijednost', a i obonjanski koncert ima svoju, i to zahvaljujući posebnom gostu iz Nizozemske – DJ MAESTRU. Najbolji svjetski jazz-soul DJ već je godinama nezaobilazan kotačić soul-jazz-funk glazbe u svijetu, a može se pohvaliti time da je jedini DJ koji je dobio prava remiksirati čitav album Nine Simone, Little Girl Blue.

Na obonjanskom spektaklu imat će ulogu dirigenta pa će, s bendom Soul Shadows Tantriq, publici predstaviti presjek glazbe kroz 20. stoljeće.