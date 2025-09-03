Dilerica droge priznala krivnju za smrt Matthewa Perryja: Prijeti joj 65 godina zatvora

Žena koju su nazvali "Kraljica ketamina" priznala je krivnju zbog prodaje droga koje su na kraju dovele do smrti glumca iz serije "Prijatelji" Matthewa Perryja, prenosi BBC.

Jasveen Sangha (42) priznala je krivnju na pet točaka optužnice u Los Angelesu u srijedu, uključujući jedno optuženje za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili tjelesnom ozljedom.

Američko-britanska državljanka početno je bila optužena za devet kaznenih djela. Savezni tužitelji nazvali su njezinu kuću u Los Angelesu "emporijem za prodaju droga" i pronašli stotine bočica ketamina tijekom racije.

Perry je pronađen mrtav u jacuzziju u svojoj kući u Los Angelesu u listopadu 2023. godine, a obdukcija je pokazala da je smrt uzrokovana akutnim djelovanjem ketamina. Ročište za izricanje presude Sanghi, koja se trenutno nalazi u saveznom zatvoru, zakazano je za 10. prosinca u Los Angelesu.

Sangha je prvotno negirala optužbe, ali je u kolovozu pristala promijeniti svoju obranu, samo nekoliko tjedana prije nego što je trebala stati na sud.

Matthew Perry | Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ona je jedna od petero ljudi, uključujući liječnike i glumčevu asistenta, koje američki dužnosnici optužuju za opskrbu Perryja ketaminom, iskorištavajući njegovu ovisnost o drogama za profit, što je dovelo do njegove smrti od predoziranja.

Njihova imena uključuju: dr. Salvadora Plasenciu i dr. Marka Chaveza, dvojicu liječnika koji su prodavali ketamin; Kennetha Iwamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i pomagao u kupnji i ubrizgavanju ketamina glumcu; te Erica Fleminga, koji je prodao ketamin koji je dobio od Sanghe Perryju.

Preostali četvero ljudi također su pristali priznati krivnju za optužbe u ovom slučaju. Njima će presuda biti izrečena u različitim terminima tijekom studenog i prosinca.

Sangha prijeti maksimalna kazna od 65 godina saveznog zatvora, prema informacijama Ministarstva pravde.

Ketamin je dissocijativni anestetik koji ima neka halucinogena svojstva, prema podacima američke Agencije za kontrolu droga (DEA). Može iskriviti percepciju vida i zvuka te uzrokovati osjećaj da korisnik nije povezan s okolnim svijetom i da nije pod kontrolom.

Koristi se kao injektibilni anestetik za ljude i životinje jer omogućuje pacijentima da se odvoje od boli i svog okruženja.

Supstanca bi trebala biti primjenjivana samo od strane liječnika, navode dužnosnici, a pacijenti koji su uzeli ovu drogu trebaju biti pod nadzorom stručnjaka zbog mogućih štetnih učinaka.

Perryjeva smrt i istraga o tome kako je nabavio toliki broj droga kroz godine ponudila je uvid u hollywoodsku mrežu trgovine ketaminom, koju je jedan liječnik nazvao "divljim zapadom" u intervjuu za BBC.