Diletta je pokazala prve dane nakon porođaja: 'Ovo razumiju samo žene koje su rodile...'

Dolazak kući nakon porođaja za većinu žena nije ni glamur ni savršena Instagram razglednica, pa čak ni kad si Diletta Leotta. Upravo je to pokazala i poznata Talijanka kad je sa suprugom, njemačkim vratarom Lorisom Kariusom, prvi put stigla kući s novorođenim sinom Leonardom
Dok su se vraćali kući s Leonardom, Diletta Leotta i Loris Karius djelovali su poput prizora iz obiteljskog filma.
Diletta je polako izašla iz luksuznog terenca dok joj je Karius pridržavao vrata i istovremeno u naručje podigao njihovu stariju kćer Ariju.
Nekoliko trenutaka kasnije zajedno su zakoračili prema domu, gdje ih je čekalo pravo malo slavlje za prinovu.
Ulaz je bio prepun plavih i bijelih balona, po prostoru su visjele girlande, a na stolu ih je dočekala velika torta s natpisom 'Dobrodošao kući, Leonardo'.
U jednom trenutku Karius je nježno držao sina u naručju i pokazivao ga maloj Ariji, dok je nasmijana Diletta stajala pokraj njih.
- Tvoja 'patnja' me dirnula, taj hod i lice nekoga tko je upravo stvorio čudo i u to unio dušu. Prelijepa si - napisala je pratiteljica.
- Dilettin hod... samo ona koja je rodila zna o čemu se radi - složila se druga, a ispod njezina komentara ubrzo su se počele nizati stotine sličnih poruka podrške.
'Konačno jedna stvarna žena nakon poroda, sa trbuhom i svime', 'Diletta, jedna od nas!', pisale su joj pratiteljice, zahvalne što nije pokušala sakriti iscrpljenost, natečenost i onu sirovu, stvarnu stranu majčinstva koja se rijetko pokazuje na društvenim mrežama.
