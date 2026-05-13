FOTO Ovo su svi finalisti prve polufinalne večeri Eurosonga

Deset zemalja izborilo je mjesto u velikom finalu Eurosonga nakon prve polufinalne večeri u Beču. Publika je u utorak gledala niz energičnih i upečatljivih nastupa, u galeriji pogledajte tko je sve prošao dalje
Grupa Lelek izborila je veliko finale pjesmom 'Andromeda'.
Hrvatske predstavnice oduševile su moćnim etno-pop nastupom, mističnom atmosferom i snažnom energijom na pozornici, a bečka arena nakon izvedbe nagradila ih je pljeskom i ovacijama.
Lavina se plasirala u finale s pjesmom 'Kraj mene'.
Bend iz Niša zatvorio je prvu polufinalnu večer snažnim i energičnim nastupom.
Grčka je izborila mjesto u velikom finalu zahvaljujući energičnom nastupu Akylasa Mytilinaiosa i pjesmi 'Ferto'.
Finska se plasirala u veliko finale s pjesmom 'Liekinheitin' koju izvode Linda Lampenius i Pete Parkkonen.
Finski duo privukao je pažnju spojem violine, rock zvuka i snažne energije na pozornici.
Belgija je osigurala mjesto u finalu s pjesmom 'Dancing on the Ice'.
Essyla, pravim imenom Alice Van Eesbeeck, publiku je osvojila modernim elektropop zvukom koji je odjeknuo bečkom arenom.
Švedska se plasirala u veliko finale s pjesmom 'My System'.
Moldavija je osigurala mjesto u finalu s pjesmom 'Viva Moldova!'.
Satoshi je otvorio prvu polufinalnu večer energičnim nastupom.
Izrael se u veliko finale plasirao s pjesmom 'Michelle'.
Noam Bettan nastupio je usred brojnih kontroverzi.
Litva je izborila mjesto u velikom finalu s pjesmom 'Sólo quiero más'.
Lion Ceccah privukao je veliku pažnju futurističkim nastupom, potpuno crnim kostimom i licem prekrivenim srebrnom bojom.
Poljska se plasirala u finale s pjesmom 'Pray'.
Alicja je publiku osvojila emotivnom baladom i snažnim vokalom.
