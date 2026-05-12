PROŠLE U FINALE EUROSONGA

Znate li o čemu pjevaju djevojke iz grupe Lelek? Evo koja je točno poruka iza pjesme 'Andromeda'

Foto: Lisa Leutner

'Andromeda' je pjesma koja tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu, komentirale su djevojke iz grupe Lelek. Objasnile su i širu priču iza singla kojim ove godine predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu

Grupa Lelek je u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupila treća po redu. Oduševile su i publiku i žiri te su se plasirale u finale. Ponovno će nastupiti u subotu u velikoj finalnoj večeri. O njihovoj pjesmi "Andromeda" posljednjih se mjeseci puno pričalo na domaćoj, ali i europskoj sceni, a djevojke su još nakon pobjede na Dori komentirale poruku iza singla.

Pjesma 'Andromeda', govori o ženama na Balkanu, najviše u Bosni i Hercegovini, koje su se tetovirale za vrijeme osmanskog carstva kako bi se zaštitile od otimanja u roblje. Stoga pjesma zapravo šalje poruku da nitko nema pravo ni slobodu oduzimati nekome dio identiteta, objasnile su. 

- 'Andromeda' je pjesma koja tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu. Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - istaknule su Lelekice.

Foto: Lisa Leutner

Ideja za "Andromedu" pojavila se gotovo odmah nakon prošlogodišnje Dore.

- Ostao je osjećaj da smo tamo ostale nedorečene i da se želimo vratiti s nečim stvarno značajnim, projektom koji će do kraja ispričati našu priču. Paralelno s tim, naši autori su imali jasnu želju ispričati povijesnu priču o hrvatskim ženama i slikovito prikazati vrijeme u kojem su živjele, njihove okolnosti, snagu i ulogu kroz povijest. Sam proces trajao je nekoliko mjeseci. Tijekom ljeta počelo se s pisanjem teksta i izradom aranžmana, a pjesma se postupno gradila i oblikovala baš s pozornicom Dore na umu. Snimanje vokala završeno je u listopadu, čime je glazbeni dio zaokružen, dok je spot sniman u prosincu - rekle su za 24sata.

Podsjetimo, Lelek je etno-pop sastav osnovan 2024. godine, a širu pozornost javnosti privukle su debitantskim singlom 'Tanani Nani' i nastupom na Dori 2025. s pjesmom 'Soul of My Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina, kao grupa Lelek postale su poznate zahvaljujući TikToku gdje su uspješno uspjele približiti etno-pop domaćoj i stranoj publici.

Za mjesto u velikom finalu izborilo se deset zemalja, one su redom: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i  Poljska!
