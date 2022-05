Dimšić je iznenadila Talijane: Izvadila gitaru, ispred stavila kovčeg i zapjevala Adelin hit

Naša ovogodišnja predstavnica na Eurosongu, Mia Dimšić (29), mnoge je iznenadila te zasvirala je i zapjevala u jednoj ulici u Torinu.

Mia je uzela gitaru u ruke, ispred sebe stavila kovčeg za gitaru te zapjevala Adelein hit 'Someone Like You'. Mnogi prolaznici su uživali u stihovima poznate pjesme te je snimali i podijelili na društvenim mrežama. Isto je napravila i Mia.

- Ne želim da ovo ikad završi - napisala je naša pjevačica ispod objave.

Mia je na ulici zapjevala na poziv švicarskog eurovizijskog predstavnika Mariusa Beara.

- Hvala što si se pridružila, bilo je zabavno - komentirao je švicarac Mijinu objavu.

Naša Mia Dimšić, ako je suditi prema prognozama na kladionicama, nema previše šanse za pobjedu. Sve oči uprte su u kladionice koje najviše šanse za pobjedu daju Ukrajini i njihovim predstavnicima - Kalush Orkestru.

