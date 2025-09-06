Dina i Vikotrija Rađa u Londonu susreli zvijezdu serije Ted Lasso

Slučajni susret u Londonu pretvorio se u nezaboravnu uspomenu za Viktoriju i Dina. U komentarima ispod objave javili su im se i oduševeljni obožavateljiDino (58) i Viktorija (48) Rađa doživjeli su pravo iznenađenje u Londonu koje će zasigurno pamtiti. U društvu najbližih prijatelja, među kojima su bili Matej Pašalić i Marijana Batinić, sreli su Jamesa Lancea, glumca koji je svjetsku popularnost stekao ulogom Trenta Crimma, novinara kultne serije \u0027Ted Lasso\u0027. Kako su sami istaknuli na društvenim mrežama, taj susret bio je onaj mali, ali dragocjeni trenutak zbog kojeg se podsjetiš zašto u dvoje s lakoćom \u0027gaziš\u0027 godine.\u002D Dovraga, život je dobar!!!! Kakav tip, kakva osoba... \u002D napisala je Viktorija u opisu ispod objave, uz emotivne emotikone, a ubrzo su se u komentarima javili i oduševljeni obožavatelji.\u0027Ajmeee. Najserija. I najlik.\u0027, \u0027Predobro\u0027, \u0027Volimo te trenutke\u0027, \u0027Divno\u0027, \u0027Ne mogu vjerovat, zakon\u0027, pisali su im.Inače, Lance je poznat po karizmatičnom i duhovitom stilu glume, pa nije stoga čudo da je ovaj susret izazvao oduševljenje među prisutnima, ali i simpatije obožavatelja. Glumio je u brojnim britanskim humorističnim serijama. Također, glumac je 2022. bio nominiran za nagradu \u0027Primetime Emmy\u0027 za najboljeg gostujućeg glumca u \u0027Ted Lasso\u0027.