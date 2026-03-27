KAOS U ZAGREBU

VIDEO U 'Dobro jutro, Hrvatska' uživo je voditeljima zazvonio HR-Alert: 'Došla je obavijest'

Piše Tina Ozmec-Ban,
VIDEO U 'Dobro jutro, Hrvatska' uživo je voditeljima zazvonio HR-Alert: 'Došla je obavijest'
Foto: screenshot/HRT

Zagreb i okolicu pogodilo je jutros jako nevrijeme, a obavijesti o otkazanoj nastavi stizale su građanima nešto prije 8 sati ujutro. Među njima su bili i voditelji emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'

Jako nevrijeme pogodilo je u petak ujutro Zagreb i okolicu, a mnogi su u gradu i Zagrebačkoj županiji tijekom jutra dobili upozorenja HR-Alert. Među njima su bili i voditelji HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', Doris Pinčić Guberović i Ognjen Golubić, čiji su mobiteli krenuli zvoniti tijekom emisije uživo. 

- Mislim da smo i mi upravo dobili obavijesti na naše mobilne uređaje - rekao je Golubić, a Pinčić Guberović je pročitala upozorenje o tome da je otkazana nastava u zagrebačkim školama. 

Za zagrebačko područje izdano je crveno upozorenje zbog olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, rekla je za 24sata dr. sc. Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a.

Udari vjetra od jučer poslijepodne povremeno su veći od 90 km na sat. Na automatskoj postoji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 km na sat. Olujan vjetar puhat će još i danas tijekom cijelog dana, a osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje.

Nevrijeme pogodilo sjever Hrvatske: Otkazana nastava u Krapini, zatvorene prometnice

Situaciju iz minute u minutu pratite OVDJE 

