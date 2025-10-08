Obavijesti

DIRLJIVE RIJEČI

Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'
Goran Jakus/PIXSELL | Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Legendarni pjevač iza sebe ostavio bogat opus pjesama, ali za Dinu i suprugu Sejdu najveće blago bila je njihova obiteljska ljubav. Dino je uvijek s ponosom govorio o ocu, a njihova povezanost bila neraskidiva.

Vijest o odlasku Halida Bešlića duboko je potresla regiju. Legendarni pjevač iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći ponos i oslonac. Njegova životna suputnica, Sejda, s kojom je proveo desetljeća u skladnom braku, bila je uz njega i u najtežim trenucima. Par je zajedno prošao brojne izazove, od Sejdine borbe s teškom bolešću do neostvarene želje da prošire obitelj. Unatoč svemu, njihova bliskost i međusobna podrška nikada nisu jenjavali.

Foto: screenshot/Youtube

Sin Dino, po karakteru sličan ocu - vedar, pristupačan i duhovit - često je s ponosom govorio o svojim roditeljima.

LEGENDA VELIKOG SRCA Rijetko viđene fotke Halida: Svi su pohrlili k njemu, a on se rado fotografirao s obožavateljima...
Rijetko viđene fotke Halida: Svi su pohrlili k njemu, a on se rado fotografirao s obožavateljima...

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba

JEDNA RIJEČ Estrada se i dalje oprašta od Halida Bešlića, a Severina je to učinila vrlo jednostavno...
Estrada se i dalje oprašta od Halida Bešlića, a Severina je to učinila vrlo jednostavno...

Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život,  toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

Foto: KRASNODAR PERSUN

