Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'

Vijest o odlasku Halida Bešlića duboko je potresla regiju. Legendarni pjevač iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći ponos i oslonac. Njegova životna suputnica, Sejda, s kojom je proveo desetljeća u skladnom braku, bila je uz njega i u najtežim trenucima. Par je zajedno prošao brojne izazove, od Sejdine borbe s teškom bolešću do neostvarene želje da prošire obitelj. Unatoč svemu, njihova bliskost i međusobna podrška nikada nisu jenjavali.

Sin Dino, po karakteru sličan ocu - vedar, pristupačan i duhovit - često je s ponosom govorio o svojim roditeljima.

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba.

Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život, toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

