Obavijesti

Show

Komentari 1
JEDNA RIJEČ

Estrada se i dalje oprašta od Halida Bešlića, a Severina je to učinila vrlo jednostavno...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Estrada se i dalje oprašta od Halida Bešlića, a Severina je to učinila vrlo jednostavno...
4
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list

Pjevačica je podijelila njihovu zajedničku fotografiju. Posljednji put zajedno su nastupili u studenom 2023. u Njemačkoj pred pet tisuća ljudi. Halid je Severinu hvalio još 2009.

Tuga, tom je riječju Severina opisala bol zbog odlaska Halida Bešlića. Legendarni pjevač preminuo je u utorak u 72. godini nakon kratke i teške bolesti, a njegova smrt potresla je publiku i kolege diljem regije. Severina je na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju i dodala njegovu pjesmu 'Malo je, malo dana'.

BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

Severina i Halid u studenom 2023. imali su zajednički koncert u Sindelfingenu u Njemačkoj. Severina je objavila fotografije s koncerta na Instagramu i napisala: 'Ko bi rek'o čuda da se dese'. Na koncertu je bilo oko pet tisuća posjetitelja iz Njemačke, ali i iz susjednih država.

Foto: Instagram

Halid je još davne 2009. hvalio Severinu: 'Bilo je to na svadbi Tarika Filipovića i Lejle Šehović. Pjevao sam i gledao kako jedna djevojka savršeno pleše. Nasmiješila mi se, izgledala je savršeno. Pitao sam Enisa Bešlagića tko je ona, iznenadio me odgovorom: 'Severina!'

- Nisam je prepoznao, te večeri je promijenila imidž. Severina nije slučajno postala velika estradna zvijezda, izuzetno popularna i izvan Hrvatske. Ona je čudo. Odlično pjeva, pleše, glumi, a kako izgleda... Bolje da o tome ne pričam: prekrasna je žena! - zaključio je Halid.

Opatija: Dodijeljene glazbene nagrade Hr top-a 20
Foto: Goran Kovacic/Vecernji list

Severina i Halid nastupili su 2009. godine u bosanskom Hayat showu. Zajedno su otpjevali njegovu pjesmu 'Iznad tešnja'. a Severina je nakon emisije rekla da je Halid prijatelj 'kakvog bi svatko poželio' i da bi željela snimiti duet s njim. 

Opatija: Dodijeljene glazbene nagrade Hr top-a 20
Foto: Nel Pavletic/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025