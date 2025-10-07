Estrada se i dalje oprašta od Halida Bešlića, a Severina je to učinila vrlo jednostavno...

Tuga, tom je riječju Severina opisala bol zbog odlaska Halida Bešlića. Legendarni pjevač preminuo je u utorak u 72. godini nakon kratke i teške bolesti, a njegova smrt potresla je publiku i kolege diljem regije. Severina je na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju i dodala njegovu pjesmu 'Malo je, malo dana'.

Severina i Halid u studenom 2023. imali su zajednički koncert u Sindelfingenu u Njemačkoj. Severina je objavila fotografije s koncerta na Instagramu i napisala: 'Ko bi rek'o čuda da se dese'. Na koncertu je bilo oko pet tisuća posjetitelja iz Njemačke, ali i iz susjednih država.

Foto: Instagram

Halid je još davne 2009. hvalio Severinu: 'Bilo je to na svadbi Tarika Filipovića i Lejle Šehović. Pjevao sam i gledao kako jedna djevojka savršeno pleše. Nasmiješila mi se, izgledala je savršeno. Pitao sam Enisa Bešlagića tko je ona, iznenadio me odgovorom: 'Severina!'

- Nisam je prepoznao, te večeri je promijenila imidž. Severina nije slučajno postala velika estradna zvijezda, izuzetno popularna i izvan Hrvatske. Ona je čudo. Odlično pjeva, pleše, glumi, a kako izgleda... Bolje da o tome ne pričam: prekrasna je žena! - zaključio je Halid.

Foto: Goran Kovacic/Vecernji list

Severina i Halid nastupili su 2009. godine u bosanskom Hayat showu. Zajedno su otpjevali njegovu pjesmu 'Iznad tešnja'. a Severina je nakon emisije rekla da je Halid prijatelj 'kakvog bi svatko poželio' i da bi željela snimiti duet s njim.

Foto: Nel Pavletic/24sata