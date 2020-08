A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik) on Aug 1, 2020 at 5:57am PDT

Dino Dvornik bi danas imao 56 godina: 'Bio bi to zgodan dida, dječjeg pogleda, s malo sijedih'

<p>Dvanaest godina nakon smrti kralja funka obitelj, štovatelji i kolege rado ga se prisjećaju. <strong>Dino Dvornik </strong>preminuo je 7. rujna, samo 18 dana nakon što je proslavio 44. rođendan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dino Dvornik</strong></p><p>- Danas bi imao 56 godina. Bio bi to jedan zgodan 'dida', dječjeg pogleda s pokojom sijedom u njegovoj svilenkastoj kosi - komentirala je njegova supruga <strong>Danijela Dvornik</strong> (53) i dodala kako joj jako nedostaje. I njegova kći <strong>Ella</strong> (29), majka djevojčica <strong>Balie Dee</strong> (2) i šestomjesečne <strong>Lumi Wren</strong>, posebno je emotivna na očev rođendan. </p><p>- Danas je Lumi točno šest mjeseci, a mom tati bio bi 56. rođendan - komentirala je Ella koja je od prošle godine u braku s <strong>Charlesom Pearceom</strong> (42). Dvije tetovaže na svom tijelu posvetila je upravo ocu. </p><p>'Puno vas voli i poštuje vaš smušeni muž i otac Dino Dvornik', riječi su koje je istetovirala na nadlakici, a koje je on napisao na razglednici iz Švicarske. </p><p>Druga je velika nadrealistička tetovaža na leđima. </p><p>- Oduvijek sam voljela ovaj crtež. I moj otac također. On je vjerovao da crtež predstavlja reinkarnaciju. Teško je objasniti zašto jer crtež na prvu djeluje malo morbidno, ali poanta umjetnosti je upravo u tome da vidiš ono što želiš vidjeti. On je u tome vidio nešto pozitivno dok je drugima crtež bio uznemirujuć. Bila sam fascinirana njegovim načinom razmišljanja i nakon što je umro, odlučila sam to tetovirati njemu u čast - objasnila je Ella svojedobno. </p><p>Vijest o smrti hrvatskog kralja funka 2008. malo koga ostavila je ravnodušnim. Hrvatska glazbena scena ostala je bez kreativca koji nije imao konkurenciju. Dino je tri puta dobio diskografsku nagradu Porin, 1996. godine za pjesmu 'Afrika', 1998. za album 'Enfant terrible' i 1999. godine za kompilacijski album. </p><p>Pjevača je publika upoznala u seriji Miljenka Smoje 'Naše malo misto' gdje je glumio još kao dijete. Kad je imao 17 godina, s bratom<strong> Deanom </strong>(57) osnovao je funk bend 'Kineski zid', a ostalo je povijest...</p><p>- Njegova učiteljica mi je jednom rekla: ‘On vam je, gospođo, najmirniji’. Ja pitam kako to. Kaže ona meni: ‘Zato što ga ništa ne zanima. On bi samo gleda kroz prozor’. Rekao joj je: ‘Matematika mi neće u životu trebati, meni je samo muzika u glavi’ - rekla nam je prije dvije godine njegova majka <strong>Diana Dvornik</strong>.<strong> </strong></p>