Dino je u polufinalu izveo autorsku pjesmu i dobio od Martine X: 'Ovo je tvoja istina'

Dino Radosavac je u polufinalnoj emisiji Superalenta izvodio svoju pjesmu Hopa Cupa, ali Martini Tomčić se nije svidjelo pa je stisnusla X .

- Ja ne bih htjela Dini srušiti novopečeno zamopouzdanje. Želim samo zadržati dignitet emisije. Ovo je tvoja istina, a ovo što ja izgovaram je moja istina i mišljenje struke. Ovom mjesto na ovoj pozornici nije. Što ne znači da ne trebaš pjevati u nekom drugom ambijentu. Da li ćeš se ovime baviti ovisi o tebi. Ti si svoju publiku našao, ali nije na meni da sudim. Na meni je da kažem da je ovo ispod svakog nivoa. Stisnula sam crveni gumb curama iz Slovenije, a one su za tebe Wagner - objasnila je Martina svoj X.

Maja Šuput je uživala u nastupu i primjetila je da mu je samopouzdanje naraslo.

- Dino možda ne pjeva kao Ivana Dugonjić, ali pogledajte koliko je on napredovao otprije četiri godine. Čovjek je radio na sebi, na pjesmama, na pjevanju, na samopouzdanju. Od ničega je došao do polufinala Supertalenta, ako to nije napredak i pokazatelj da se može - onda to nije ništa. Dino, super si bio - poručila je Maja.

Foto: Nova TV

I Davor Bilman je pohvalio Dinin napredak.

- Ja sam na strani gluhih, nekih ljudi kojima je ovo bilo zabavno. To što si ti napravio nakon četiri godine. Došao, vratio se, napredovao... To što smo rekli Martina, Maja i ja je apsolutno nebitno. Bitno je što će reći ljudi koji glasuju. Volio bih da ljudi koji se vesele na tvoj nastup glasuju samo da se pokaže da postoje takvi ljudi - istaknuo je Davor.

Foto: Nova TV

- Ja ću samo nešto primijetit. Da si ti došao ovdje i napravio pomutnju među nama, među publikom i pred televizijama. S ovakvom pjesmom koja je naizgled jednostavna, napraviti ovakvu atmosferu. Ti si uspio - zaključio je Fabijan.

